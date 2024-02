Presidenta de Hungría, Katalin Novák, renuncia tras indulto en un caso de abuso infantil

La presidenta de Hungría, Katalin Novák, muy cercana al primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán, anunció este sábado su dimisión tras una semana de controversia por un indulto que concedió a un directivo de un hogar infantil que intentó ocultar casos de pederastia.

"Pido perdón de aquellos a quienes he herido. Hoy hablo por última vez a ustedes como presidenta. Dimito de mi cargo", dijo Novák en un vídeo emitido por la televisión pública, después de volver antes de tiempo de una visita a Catar.



La jefa de Estado, una exministra de Asuntos de la Familia, reconoció haber "cometido un error" al indultar a un director adjunto de un hogar infantil, cuyo director abusó durante años de varios menores.



Poco después del anuncio de Novák, la exministra de Justicia Judit Varga, que había firmado el año pasado el polémico indulto, anunció que se retira de la política.



"Asumo la responsabilidad política por haber firmado el indulto. Me retiro de la vida pública", anunció la antigua responsable de Justicia, también muy cercana a Orbán.



Agregó que también abandonará el Parlamento húngaro y que no liderará la lista del gobernante partido Fidesz en las elecciones europeas de junio próximo, como estaba previsto.



El polémico indulto, concedido en abril de 2023 con motivo de la visita del papa Francisco a Budapest, fue descubierto por la prensa la semana pasada.



Desde entonces organizaciones y partidos políticos opositores pidieron la dimisión de la presidenta al considerar ese indulto como "inaceptable".



En respuesta a la controversia, Orbán propuso esta semana una enmienda constitucional que prohibiría en el futuro los indultos a condenados por crímenes contra niños, lo que muchos ya interpretaron como una crítica indirecta a la decisión de Novák y Varga.

El viernes por la tarde miles de húngaros se congregaron delante de la sede de la presidencia en el Castillo de Buda, pidiendo la dimisión de Novák, al considerar que ya no es digna de ocupar el cargo.



El cargo presidencial en Hungría tiene atributos sobre todo representativos, aunque incluye también firmar los indultos de presos a propuesta del Gobierno.