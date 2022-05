Presidente de Bolivia no acudirá a Cumbre de las Américas si EU excluye a países

El mandatario de Bolivia, Luis Arce, dijo en las últimas horas del martes que cancelará su participación en la Cumbre de las Américas, programada para inicios de junio en Estados Unidos, si Washington decide apartar a Cuba, Nicaragua y Venezuela de esta.

Los dichos de Arce se suman a los del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que el martes también advirtió que faltaría al encuentro si los tres países no son invitados.

En abril, el subsecretario de Estado estadounidense dijo que Cuba, Nicaragua y Venezuela seguramente no serán invitados a la Cumbre de las Américas, al destacar que la cita se enfocará en los gobiernos democráticos del Hemisferio Occidental.

"Una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma", escribió el jefe de Estado boliviano en su cuenta de Twitter.

Más allá de la tensión por la próxima Cumbre, Bolivia y Estados Unidos se encuentran distanciados diplomáticamente hace más de una década por una acusación de injerencia estadounidense en asuntos internos del país andino.

A su vez, según fuentes brasileñas con conocimiento del caso, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, un político de derecha que admira al expresidente estadounidense Donald Trump, tampoco viajaría a la cumbre de Los Ángeles, aunque no se especificaron los motivos.

Estados Unidos acogerá la Novena Cumbre de las Américas en el Estado de California del 6 al 10 de junio.