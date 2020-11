España pide a líderes del G20 acceso justo y universal a vacuna contra Covid-19

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, reclamó al resto de líderes del G20 que se garantice un acceso justo, equitativo y universal a las vacunas contra Covid-19 y un apoyo total a los esfuerzos globales ante la pandemia encabezados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"No estaremos a salvo hasta que todos estén a salvo", ha recalcado Sánchez en su intervención en la cumbre del G20 organizada por Arabia Saudí y que se celebra de forma virtual debido a la situación provocada por el coronavirus.

La cumbre se prolongará hasta este domingo, y en la primera jornada los dirigentes de los países del G20 se han dedicado a analizar cómo superar la pandemia de coronavirus y restaurar el crecimiento y el empleo.

En ese contexto, según ha informado el Palacio Moncloa (la sesión telemática se ha desarrollado sin acceso público), es en el que el jefe del Ejecutivo ha hecho su llamada para que cuando las vacunas contra el coronavirus estén disponibles, se pueda acceder a ellas por parte de todos.

Tras recordar que el Covid-19 se ha dejado más de 1.3 millones de muertos, a millones de niños sin educación y ha condenado a familias a la pobreza, Sánchez ha pedido al G20 más cooperación multilateral para abordar los desafíos comunes y acelerar "una recuperación justa, inclusiva y sostenible que no deje a nadie atrás".

Para él, el G20 debe seguir desempeñando un papel clave para abordar las consecuencias económicas provocadas por la pandemia, con especial atención a los más vulnerables.

Respecto a la deuda, ha dado la bienvenida a la decisión tomada por los países más ricos de extender hasta junio de 2021 la denominada "Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda" y la adopción del "Marco común para el Tratamiento de la Deuda".

Dos iniciativas impulsadas para ayudar a los países más vulnerables ante la crisis económica.

Sánchez también ha pedido que no se olviden los riesgos que respecto a la deuda tienen otras economías en desarrollo, en particular en América Latina y el Caribe.

En su discurso, ha lamentado igualmente el incremento de la desigualdad que ha provocado la pandemia y, de forma especial, en los trabajadores poco cualificados.

Por ello, ha destacado la importancia de que los países garanticen un nivel de vida digno y ha hecho un llamamiento a reforzar los sistemas de protección social.

Sánchez ha participado en la primera sesión de la cumbre (a la que España asiste en calidad de país invitado permanente) acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño.

Los líderes del G20 dedicarán la jornada del domingo a analizar cómo construir un futuro inclusivo, sostenible y resiliente, y a su término se prevé que el presidente del gobierno español ofrezca una conferencia de prensa para hacer balance de las decisiones adoptadas.