Primera dama de EU compara a los latinos con tacos y le llueven críticas

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, estuvo en el ojo de la polémica esta semana al hacer referencia a la diversidad y la herencia latina en su país poniendo como referencia a los tacos y a las bodegas.

La esposa del presidente estadounidense Joe Biden no pudo elegir mejor momento para esta declaración, pues esta se da con la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La comunidad latina es “tan única como los tacos”

Durante una conferencia de prensa realizada el lunes en San Antonio, Texas, la primera dama pronunció un discurso a la organización UnidosUS, uno de los grupos latinos de mayor influencia en el país.

Jill Biden en este evento habló de la diversidad de los latinos y del trabajo de Raúl Yzaguirre, expresidente y director ejecutivo de la organización, quien recibió la semana pasada la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor condecoración que se entrega a los civiles en EU.

Vean las expresiones de la primera dama Jill Biden comparando a los hispanos con tacos, lo cual provocó la censura de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (@NAHJ). #NoSomosTacos pic.twitter.com/vcojcUd8oG — Jorge Bonilla (@BonillaJL) July 12, 2022

La primera dama señaló en su discurso que "Raúl ayudó a construir esta organización entendiendo que la diversidad de esta comunidad -tan distintiva como las bodegas del Bronx, tan hermosa como las flores de Miami y tan única como los tacos del desayuno, aquí en San Antonio- es su fortaleza".

Jill Biden pide una “disculpa”

Tras el discurso y que en las redes sociales comenzaron a discutir sobre la postura de la primera dama al comparar a los latinos con tacos, y a través de su secretario de prensa Michael LaRosa, la primera dama pidió disculpas.

LaRosa dijo en un pequeño tweet que "la primera dama se disculpa porque sus palabras transmitieron nada más que pura admiración y amor por la comunidad latina".

The First Lady apologizes that her words conveyed anything but pure admiration and love for the Latino community. — Michael LaRosa (@MichaelLaRosa46) July 12, 2022

Para muchos estas disculpas no fueron suficientes, pues demuestra una falta de conocimiento cultural y sin sensibilidad de los latinos en el país.

Políticos en EU rápidamente se burlaron de sus comentarios. El senador Marco Rubio de Florida hizo de su perfil de Twitter un taco y Ted Cruz de Texas destacó los comentarios y tuiteó, “personalmente, soy un chorizo, huevo y queso”.

#NewProfilePic pic.twitter.com/QsYqCaNOoP — Marco Rubio (@marcorubio) July 12, 2022 Personally, I’m a chorizo, egg & cheese. 🌮🌮🌮 https://t.co/cyrd0ITbN8 — Ted Cruz (@tedcruz) July 11, 2022

NAHJ pide más entendimiento a la cultura latina

En un comunicado, la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ, en inglés) criticó que "el uso de los tacos de desayuno para intentar demostrar la singularidad de los latinos en San Antonio demuestra una falta de conocimiento cultural y sin sensibilidad de los latinos en la región".

NAHJ encourages @FLOTUS & her communications team to take time to better understand the complexities of our people & communities.



We are not tacos.



Our heritage as Latinos is shaped by various diasporas, cultures & food traditions.



Do not reduce us to stereotypes. pic.twitter.com/KQIq5gwsht — NAHJ (@NAHJ) July 12, 2022

En ese sentido, la asociación instó a la primera dama y al equipo que le escribe los discursos que "se tomen un tiempo en el futuro para comprender mejor las complejidades" de los latinos.

"No somos tacos", remarcó NAHJ, al tiempo que recordó que la herencia latina es fruto de varias "diásporas, culturas y tradiciones alimentarias, y no debería reducirse a un estereotipo".