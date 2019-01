Príncipe Felipe, esposo de reina Isabel II sobrevive tras accidente vehicular

El príncipe Felipe, duque de Edimburgo y esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, de 97 años, salió indemne de un accidente ocurrido el jueves en el dominio real de Sandringham, en Norfolk (este de Reino Unido), anunció el Palacio de Buckingham.

"El duque de Edimburgo se vio involucrado en un accidente de tráfico con otro vehículo esta tarde", declaró un portavoz del palacio en un comunicado. "El duque no está herido. El accidente ocurrió cerca del dominio de Sandringham".

El príncipe Felipe iba al volante, precisó después una portavoz del palacio a la agencia de prensa británica Press Association.

"Vio a un médico por medida de precaución y el médico confirmó que no estaba herido".

La policía del condado de Norfolk dijo que fue alertada poco antes de las 15H00 por una "colisión con dos coches involucrados". Dos personas a bordo de uno de los vehículos resultaron heridas leves, añadió.

La reina Isabel II y su marido pasan gran parte del invierno en su residencia de Norfolk.

El duque de Edimburgo se jubiló como consorte real en agosto de 2017, después de haber participado en más de 22 mil actos públicos oficiales desde la coronación de su esposa en 1952.