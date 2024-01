Prohibición del uso del glifosato sería un "suicidio" para el sector agrícola: UMFFAAC

Mantener la prohibición del uso del glifosato a partir del primero de abril de 2024, podría significar un suicidio para el sector agrícola. “Este herbicida es una herramienta indispensable para aumentar la producción, reducir las importaciones y avanzar en la autosuficiencia alimentaria que se perdió en esta administración en maíz y frijol”.

Así lo demandó el dirigente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC), Luis Eduardo González Cepeda, quien precisó:

“La Unión Europea, el 16 de noviembre reciente, aprobó por 10 años más su uso tras extensivas evaluaciones en seguridad alimentaria y del producto. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), determinaron que el glifosato no representa riesgo para la salud de las personas ni para el medio ambiente”.

Por lo que hizo un llamado a las autoridades que se oponen al uso del glifosato, a presentar pruebas concretas que respalden los supuestos daños a la salud asociados con el herbicida.

“Esto es, la importancia de basar las decisiones regulatorias en datos verificables y no en meras conjeturas. La insistencia de un grupo radical del gobierno en la prohibición del glifosato carece de fundamento científico sólido. Parece obedecer más a una ideología que a un compromiso con la salud pública”, puntualizó.

Y sin evidencia científica y fehaciente del supuesto daño del herbicida, el decreto es injustificable y contraproducente para el sector agrícola del país.

A tres meses de que entre en vigor este decreto presidencial, la UMFFAAC, que agrupa a industriales en materia de protección de cultivos, demanda que se dé marcha atrás a esta disposición que significaría un golpe mortal para la agricultura mexicana.

González Cepeda, destacó en entrevista, que el glifosato evita que las malezas compitan por los nutrientes y la luz solar, con los cultivos; pero en especial por el agua, recurso que este año se vio disminuido significativamente por la sequía.

“Y hasta ahora, no hay ningún producto que iguale al herbicida en eficiencia, costo, facilidad de manejo, además de que es altamente seguro”, afirmó.

Destacó el especialista que "es absurdo mantener el decreto que prohíbe el glifosato.

Y de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) en cuanto a la seguridad del producto. Ambas determinaron que el glifosato no representa un riesgo para la salud de las personas ni para el medio ambiente.

No hay alternativa efectiva al glifosato

Señaló además: ”No se ha presentado ninguna alternativa viable, eficiente, económica y efectiva para sustituir el glifosato. No se puede prohibir por capricho y menos en la situación que vivimos, donde los recursos como el agua son cada vez más escasos”.

Consideró el ingeniero González Cepeda que hay varias situaciones que tendrían que analizarse en México. “Y se puede tomar el ejemplo de lo que pasó en Europa, para decir: no hemos encontrado alternativas, no tenemos un producto sustituto y el daño a la salud no ha sido demostrado”.

“Y, por otro lado, la necesidad de los agricultores en el control de malezas es mucho mayor que en Europa, porque no se tiene la maquinaria suficiente para retirar las malas hierbas”.

Del Decreto presidencial, destacó que por lo menos debería tener una prórroga hasta que las autoridades muestren la evidencia científica o una alternativa viable de otros productos para sustituir el glifosato.

Aunque, dijo, el caso no está en prohibirlo, sino en capacitar a los productores sobre el uso de este herbicida para que respeten la cantidad de aplicación descrita en el etiquetado y que no haya sobreuso del mismo.