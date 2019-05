Protestas contra ley que prohíbe el aborto en Alabama continúan

Washington.- La reciente aprobación en el estado de Alabama de una ley que prohíbe el aborto reabrió un debate en Estados Unidos entre grupos conservadores y activistas a favor de la interrupción del embarazo, que podría llegar a la Corte Suprema.

La víspera, miles de activistas, legisladores demócratas y aspirantes a la presidencia de Estados Unidos protestaron contra las leyes que prohíben el aborto que han sido aprobadas este año en ocho estados, con restricciones cada vez mayores.

"No retrocederemos", "Mi cuerpo, mi elección", y "Mantengan el aborto legal", fueron algunas de las consignas que se escuchaban en las calles, y se leían en las pancartas de los manifestantes, en defensa del derecho al aborto, consagrado en 1973 por la Corte Suprema de Justicia estadounidense.

Los opositores al aborto enviaron este miércoles una carta al Partido Republicano en la que piden reconsiderar los puntos que se han discutido por décadas para analizar las excepciones que hay en otras partes del país para interrumpir un embarazo, cuando es resultado de violación o incesto.

Foto: AFP

"Entendemos que temas como la violación y el incesto son temas difíciles de abordar; sin embargo, nuestra opinión es que el valor de la vida no está determinado por las circunstancias de la concepción", indica la misiva enviada a la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna Romney McDaniel.

"Un niño concebido en una violación sigue siendo un niño. No culpamos a los niños por otros asuntos fuera de su control. ¿Por qué deberíamos hacerlo aquí?", apunta el documento, una copia del cual fue enviada a la radio pública NPR por el grupo Students for Life, que lidera la campaña por la prohibición del aborto.

Elogió la ley aprobada el pasado 15 de mayo en Alabama, que prohíbe el aborto en todas las etapas del embarazo, a menos que la vida de una mujer se vea amenazada, y que establece que los médicos que realicen el procedimiento podrán ser condenados hasta a 99 años de prisión.

La dirigente de Students for Life, Kristan Hawkins, dijo que espera que más legisladores republicanos apoyen las prohibiciones de aborto, sin excepciones por violación e incesto.

Sin embargo, dirigentes republicanos como Romney McDaniel han tomado distancia de esta prohibición, y en declaraciones a la cadena CNN expresó su oposición a la ley de Alabama debido a la falta de excepciones, al igual que el presidente estadounidense Donald Trump.

Foto: AFP

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social de Twitter, Trump señaló que "como la mayoría de la gente sabe, y para quienes quieran saberlo, soy fuertemente pro-vida, con las tres excepciones: violación, incesto y protección de la vida de la madre, la misma posición tomada por Ronald Reagan".

As most people know, and for those who would like to know, I am strongly Pro-Life, with the three exceptions - Rape, Incest and protecting the Life of the mother - the same position taken by Ronald Reagan. We have come very far in the last two years with 105 wonderful new..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de mayo de 2019

De acuerdo con el diario The Washington Post, Reagan modificó su postura sobre el aborto a lo largo de su carrera política y, como gobernador de California, en la década de 1960, firmó lo que entonces se consideraba una ley liberal sobre la interrupción del embarazo.

La plataforma oficial del Partido Republicano muestra su postura contra el aborto y no incluye las excepciones por violación o incesto, pero muchos dirigentes han permitido esas excepciones, indicó Mary Ziegler, profesora de derecho en la Universidad Estatal de Florida.

Travis Weber, vicepresidente de políticas del Family Research Council, quien suscribió la misiva dirigida al Partido Republicano, señaló que en este momento existe la oportunidad para impulsar leyes antiaborto más restrictivas.

También suscribieron la carta los grupos March for Life, Operation Rescue, Priests for Life y Abby Johnson, exdirectora de las clínicas de salud reproductiva Planned Parenthood, pero no se adhirieron grupos como Americans United for Life, por la eliminación de las excepciones de violación e incesto.

El encuestador y estratega republicano Glen Bolger consideró que el debate sobre el aborto se ha polarizado entre grupos defensores y opositores, sin embargo, la opinión de los estadunidenses sobre el tema tiene más matices.

De acuerdo con una encuesta de Gallup, el 77 por ciento de los estadunidenses apoya el aborto legal en el primer trimestre en casos de violación e incesto.

Por su parte, la presidenta de Planned Parenthood Action Fund, Leana Wen, señaló que cualquier prohibición al aborto legal y seguro pone en riesgo la vida de las mujeres y es un ataque a "nuestros derechos humanos fundamentales".

"La gente en Estados Unidos está horrorizada", aseveró Wen, al asegurar que Planned Parenthood continuará trabajando para oponerse a quienes intentan jugar a la política con la vida de las mujeres.