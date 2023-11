Puente Rainbow ¿Por qué es reconocido el sitio donde explotó un automóvil?

El Puente Rainbow se encuentra en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Este lugar es reconocido por ser un punto de control construido sobre las famosas Cataratas del Niágara.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Se localiza al norte de las cataratas, a lo largo de Niagara Parkway. A 1.5 kilómetros de la zona turística de Fallsview.

Mundo Explota auto en puente Rainbow que une a EU y Canadá, cerca de las Cataratas del Niágara





Esta aduana entre ambos países opera las 24 horas del día y conecta a ciudades como Niagara Falls (EU), Nueva York, (EU) y Niagara Falls, en Ontario, Canadá.

¿Cuándo se construyó el Puente Rainbow en Canadá?

El portal especializado en turismo, ExpediaMx, señala que el Puente Rainbow fue construido entre 1940 y 1941.

Este reemplazó al puente “Fallsview Bridge”, conocido también como “Honeymoon Bridge” o puente de la “Luna de miel”.

Two people who were in the vehicle that exploded at the Canada-US border are dead, a source says. Follow live updates.https://t.co/hsciekO3TU — CNN (@CNN) November 22, 2023

El Honeymoon Bridge colapsó en 1938 tras una fuerte tormenta que generó grandes bloques de hielo que presionaron la estructura.

Se cree que el origen de este nombre provino a partir de muchos viajeros que disfrutaban al apreciar un arcoiris que aparecía desde las Cataratas del Niágara del lado canadiense.

Así que la nueva construcción del Puente Rainbow se realizó sobre pilares de 15 metros para evitar que volviera a suceder otro desastre parecido. Tiene una longitud de 290 metros y se alza a 62 metros sobre el río Niágara.

Explosión en puente Rainbow, investigan presunto terrorismo

Este miércoles, se registró la explosión de un vehículo en el puente Rainbow, eran dos personas las que se encontraban en el auto que acababa de pasar el control de fronteras y fue seleccionado para someterse a un segundo control.

Fue en ese momento cuando el auto aceleró, se estrelló contra una barrera y finalmente explotó.

Two dead, one injured as FBI probing vehicle explosion at Rainbow Bridge https://t.co/pQNDVpJTKx pic.twitter.com/htjMtyr3De — Ottawa Citizen (@OttawaCitizen) November 22, 2023

Aunque aún no se sabe que originó el accidente y posteriormente la exploción, tanto autoridades canadienses como estadounidenses están realizando las investigaciones.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, aseguró que se trata de una "situación muy grave". Por su parte, el ministro de Servicio Público canadiense, Dominic Leblanc, dijo a la prensa que su gobierno se tomaba la situación "con extrema seriedad" y estaban en contacto estrecho con las autoridades de EU.

Pierre Poilievre, el líder de la oposición canadiense, dijo que había dos muertos tras el incidente y también aseguró que se trataba de un ataque terrorista, sin embargo, esto no ha sido confirmado.

Con información de EFE y AFP