Pulitzer para New York Times y New Yorker por investigación del caso Weinstein

The New York Times y The New Yorker ganaron el lunes el Premio Pulitzer al servicio público, por revelar el escándalo de acoso sexual de Harvey Weinstein, del que nació el movimiento #MeToo.

El prestigioso premio fue otorgado al equipo del New York Times dirigido por Jodi Kantor y al colaborador del New Yorker Ronan Farrow, por los impactantes informes que derribaron al magnate de Hollywood y provocaron una avalancha de acusaciones contra otros hombres poderosos.

Los Pulitzer, el premio más prestigioso del periodismo en Estados Unidos, se entregan desde 1917.

Los días de gloria de Harvey Weinstein en Hollywood quedaron en el pasado: fue expulsado en octubre por la Academia del cine de Estados Unidos, que otorgó 80 Oscar a las películas de sus estudios, en medio de un escándalo sexual que no para de crecer.

Tras una reunión de emergencia, la junta de gobernadores de la Academia votó por amplia mayoría -más de dos tercios- por la expulsión inmediata del productor de 65 años, caído en desgracia cuando se publicó un explosivo artículo sobre sus abusos contra jóvenes actrices y asistentes principalmente. Desde entonces se han sucedido las acusaciones públicas.

"No solo nos distanciamos de alguien que no merece el respeto de sus colegas sino enviamos un mensaje para que termine la era de ignorancia deliberada y vergonzosa complicidad en lo que respecta a la conducta sexual depredadora y acoso laboral en nuestra industria", reza un comunicado.

Desde que salió a la luz el escándalo, una treintena de actrices, entre ellas Mira Sorvino, Rosana Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Léa Seydoux, dijeron haber sido objeto de insinuaciones sexuales del productor.

Las intérpretes Asia Argento, Lucia Evans, Rose McGowan y una otra mujer que permanece bajo el anonimato lo acusan de violación.

La policía de Nueva York y del Reino Unido abrieron una investigación en su contra.