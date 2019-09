Putin extiende a Asia preocupación por planes de desplegar misiles de EU

El presidente ruso, Vladímir Putin, trasladó hoy a líderes asiáticos su inquietud por los planes de Estados Unidos de desplegar misiles en Corea del Sur y Japón, una cuestión que puede dificultar la firma de un tratado de paz con Tokio para resolver la disputa territorial en torno a las islas Kuriles, advirtió.



"El hecho de que el jefe del Pentágono anunciara que EU pretende desplegarlos en Japón y en Corea del Sur no nos hace felices, nos inquieta y nos causa ciertas preocupaciones", señaló Putin durante la sesión plenaria en el Foro Económico Oriental, en la que estuvo acompañado por cuatro mandatarios asiáticos.

El secretario de Defensa de EU, Mark Esper, dijo un día después del fin del tratado de eliminación de misiles de corto y medio alcance (INF) suscrito por la URSS y EEUU en 1987 pero que Washington y Moscú abandonaron en medio de acusaciones mutuas, que estaba a favor de emplazar misiles a Asia en un plazo de "meses".



Putin destacó que los misiles que planea emplazar EU en Corea del Sur y Japón "probablemente, tendrán a su alcance una parte importante de territorio ruso, incluido el Lejano Oriente", donde hay -dijo- dos bases militares "muy grandes": la de la flota del Pacífico en Vladivostok y la de submarinos atómicos en la península de Kamchatka.



"Esto es un asunto serio y, sin duda, no podemos no prestarle atención, y también será un factor en nuestras negociaciones con Japón y Corea del Sur", insistió Putin ante la atenta mirada del primer ministro nipón, Shinzo Abe, y los mandatarios de la India, Narendra Modi; de Malasia, Mahathir Mohamad, y de Mongolia, Battulga Khaltmaa.



El primer ministro japonés respondió a Putin que EU no ha propuesto a Tokio el despliegue de misiles de corto o medio alcance tras el fin del primer tratado de desarme nuclear de la Guerra Fría.



"Dicha propuesta de EU no se ha producido", zanjó Abe, quien además subrayó que, desde el punto de vista técnico, es "imposible" lanzar misiles de crucero estadounidenses Tomahawk.



"Quiero que esto quede claro. Lo que ahora hay emplazado en Japón pertenece a Japón", señaló, a diferencia de lo que ocurre en Corea del Sur y Polonia con el sistema de defensa antimisiles.



Putin dejó claro a Abe que los compromisos militares de Japón con EU complican la firma de un tratado de paz para resolver el conflicto sobre las islas Kuriles -denominadas Territorios del Norte por Japón-, pendiente desde la Segunda Guerra Mundial.



Cuatro ínsulas de ese archipiélago, integrado por 56 islas e islotes, fueron ocupadas por Rusia durante la Segunda Guerra Mundial y están administrados por Moscú desde finales del conflicto en 1945.