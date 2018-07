Putin reitera que Rusia no intervino en elecciones de EU

HELSINKI.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reiteró hoy que Rusia no intervino en las elecciones de estadunidenses de 2016, aunque su deseo siempre fue que Donald Trump fuera presidente de Estados Unidos.

“El Estado de Rusia nunca intervino, ni interferirá en los procesos internos de Estados Unidos, en particular nunca interfirió, ni interferirá en las elecciones”, aseguró Putin en una conferencia conjunta con Trump al término de la histórica cumbre en Helsinki.

El mandatario ruso afirmó que su país no tiene ningún interés en involucrarse en los intereses políticos de Estados Unidos, por lo que las acusaciones sobre una posible confabulación “son una tontería total”, ya que ni siquiera conocía a Trump.

Putin pidió tomar en cuenta los hechos y no sólo los rumores que existes sobre la supuesta intervención rusa en las elecciones estadunidense y afirmó que hasta ahora no existe ninguna prueba contundente de las acusaciones contra Rusia.

El presidente de Rusia admitió que su deseo siempre fue que Trump ganará las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, porque él hablaba sobre la normalización de las relaciones diplomáticas entre sus países.

“Como candidato se dio cuenta de la necesidad de restaurar las relacione entre Estados Unidos y Rusia”, destacó Putin.

Conversaciones con Trump fueron "exitosas y muy útiles"

El presidente ruso Vladimir Putin calificó como "exitosas y muy útiles" las conversaciones que mantuvo con su colega estadounidense Donald Trump

"Las conversaciones se desarrollaron en una atmósfera franca y de trabajo. Las considero exitosas y muy útiles", dijo Putín en el marco de una conferencia de prensa conjunta luego del encuentro.

President Trump Holds a Joint Press Conference with the President of the Russian Federation https://t.co/lwMZX6vxGZ — The White House (@WhiteHouse) 16 de julio de 2018

Putin indicó que no existen "razones objetivas" para una relación con tensiones entre Estados Unidos y Rusia, según declaró varias horas después de haberse reunido con su homólogo estadounidense Donald Trump.

"Es obvio para todo el mundo que las relaciones bilaterales atraviesan un periodo difícil. Sin embargo, no hay razones objetivas para estas dificultades y el actual clima de tensión", dijo.

El presidente ruso saludó la cooperación entre los servicios secretos rusos y estadounidenses, especialmente en el ámbito de la cibercriminalidad.

"Estamos a favor de la prolongación de nuestra cooperación en el ámbito de la cibercriminalidad. Nuestros servicios especiales trabajan con mucho éxito", declaró.