Zachistka, la táctica genocida rusa que sufren ciudadanos ucranianos: no es la primera vez que la ejecutan

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció este domingo en un informe que en las zonas de Ucrania bajo control ruso se han cometido “ejecuciones sumarias” y “otros graves abusos” que podrían constituir crímenes de guerra.

La ONG afirma haber documentado entre el 27 de febrero y el 14 de marzo varios casos en que las fuerzas rusas cometieron lo que constituirían crímenes de guerra contra civiles en zonas ocupadas en las regiones de Chernígov, Járkov y Kiev.

Según un comunicado de la organización, dichos casos incluyen una violación, dos ejecuciones sumarias, de seis hombres en una ocasión y de uno en otra, y otras instancias de violencia y amenazas contra civiles.

Las ejecuciones sumarias documentadas en base a entrevistas con testigos se produjeron el 4 de marzo en Bucha, al noroeste de la capital, y el 27 de febrero en Staryi Bykiv, en la región de Chernígov.

En este último caso, una vecina de una localidad próxima que habló con testigos presenciales contó a HRW que mientras la gente se refugiaba en los sótanos debido al fuego de mortero y los soldados fueron casa por casa y se llevaron a hombres supuestamente para interrogarles, sin embargo, al final fueron asesinados por lo que ahora se ha denominado la táctica: Zachistka.

¿Qué es la Zachistka?

De acuerdo con la definición de Google Arts and Culture, Zachistka es un término militar ruso no oficial para "operaciones de limpieza de edificios" similares que incluyen patrullas armadas y registros de casa en casa.

Se refiere a arrasar una zona en concreto que está en conflicto, asesinando a cualquier persona, incluyendo civiles, independientemente de que estos no sean una amenaza o no estén armados.

Es una de las técnicas más salvajes porque supone una grave violación de los derechos humanos, ya que, más allá de los crímenes, suele incluir 'limpiezas étnicas', abusos sexuales y saqueos.

Los rusos han recurrido a la zachistka en varias ocasiones, destacando en Chechenia entre 1999 y 2000, donde se sucedieron en unos pocos meses la masacre de Novye Aldi y las sanguinarias operaciones Alkhan-Kala, Tsotsin-Yurt o Borozdinovskaya.

Pictures of some villages freed in Kyiv region, specifically Bucha, are devastating. Dead people lying outside of their houses, in what can only have been a “zachistka” - systemic execution of the men of each house. One body in front of every house. pic.twitter.com/6dQmp849tc — Stanislav Aseyev (@AseyevStanislav) April 2, 2022

La calle de la muerte

Tras la retirada de las fuerzas rusas, una calle arbolada de la localidad ucraniana de Bucha, en las afueras de Kiev, quedó llena de cuerpos abandonados.

Los 20 cadáveres llevaban ropa de civil. Algunos parecían mirar al cielo, mientras que otros estaban con el rostro sobre el asfalto.

Tres de ellos quedaron enredados en sus bicicletas mientras otros, se encontraban tirados cerca de vehículos aplastados o llenos de agujeros de bala.

Uno tenía las manos atadas a la espalda junto a su pasaporte ucraniano abierto, indicaron periodistas de AFP que accedieron a la zona.

La apresurada retirada rusa tras la ocupación de las afueras de Kiev cada día pone al descubierto más devastación.

"A toda esta gente les dispararon, les mataron con un tiro en la nuca", dijo a AFP el alcalde Anatoly Fedoruk.

Otras 280 personas fueron sepultadas en fosas comunes en Bucha mientras los cuerpos de familias enteras permanecen en autos baleados, agregó.

Sin embargo, los horrores de la guerra se han vuelto tan rutinarios en esta localidad, que los habitantes caminan junto a los cuerpos y apenas los miran.

Rodeada por bosques de pino que se extienden hasta Bielorrusia, Bucha era un suburbio tranquilo de la capital ucraniana hasta la invasión rusa que trajo consigo la muerte de cientos de civiles.

Con información de EFE y AFP