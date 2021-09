Justin Trudeau y otros líderes que llevan muchos años en el poder

Ante su victoria en las urnas de Canadá, Justin Trudeau se convirtió en el octavo Ministro de aquél país en ganar tres elecciones consecutivas, por lo que su mandato se extenderá por los siguientes años.

➡️ Justin Trudeau gana por tercera ocasión elecciones de Canadá

Trudeau tomó el puesto de Primer Ministro de Canadá en luego de ganar las elecciones de 2015, posteriormente repitió su victoria en 2019. Ahora para este 2021 se extenderá su plazo, por lo que su puesto podría permanecer por 10 años, en caso de no presentarse otro proceso electoral.

A pesar de que los años tras el poder de Justin Trudeau sean impactantes, el mandatario de Canadá no es el que mayor tiempo tiene tras el poder de alguna nación.

Mundo Trudeau, reelecto en Canadá, promete un "futuro mejor"

¿Qué líderes llevan más tiempo en el poder?

Benjamin Netanyahu - 15 años en el poder de Israel

El mandatario de Israel ha fungido como Primer Ministro en el periodo de 1996 a 1999, posteriormente volvió al poder en 2009 y hasta la fecha por lo cual acumula 14 años.

Por tal registro, Netanyahu es el líder israelí que más tiempo ha permanecido en el puesto, dentro de toda la historia democrática del país.

Vladimir Putin - 16 años en el poder de Rusia

Putin se desempeñó como presidente de su país por primera vez entre los años 2000 y 2008. Posteriormente regresó al cargo en 2012, donde permaneció hasta la fecha.

El mandatario ruso busca quedarse en el cargo hasta el próximo 2036, a través de diferentes maniobras políticas.

Angela Merkel - 16 años en el poder de Alemania

A pesar de contar con una vida política de más de 30 años, Angela Merkel inició su carrera como presidenta en el año 2000 y fue reelegida del cargo en 2009, 2013 y 2018, donde permaneció hasta el momento.

La primera canciller mujer en la historia de Alemania cederá el puesto de mando en las próximas elecciones del país europeo que se llevarán a cabo este 2021.

Mundo EU extiende restricciones de viaje para México y Canadá

Daniel Ortega . 19 años en el poder de Nicaragua

El actual mandatario de Nicaragua suma dos periodos intermitentes tras el poder. Ortega fue elegido por primera vez como presidente en 1985 y hasta 1990, cuando perdió la votación.

Posteriormente comenzó su segundo mandato en 2007 y participó en las siguientes dos elecciones de 2011 y 2016, donde salió vencedor.

La constitución de Nicaragua no permite que los presidentes sean reelegidos, no obstante ello no impidió que Ortega se haya postulado en diferentes ocasiones.

Paul Biya - 39 años en el poder de Camerún

Paul Biya llegó al poder del país africano en noviembre de 1982 cuando fungía como primer ministro. Su ascenso al poder se derivó tras la renuncia del entonces presidente Ahmadou Ahidjo.

Biya fue elegido presidente por última vez en octubre de 2012 dentro de un sistema electoral de voto popular para un periodo de siete años. Cabe señalar que en Camerún no hay límites de mandato, por lo que podría extenderse.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo