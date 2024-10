¿Qué pasa cuando los astronautas se quedan en el espacio?

La cápsula espacial de transporte de tripulación de Boeing, Starliner, regresó a la Tierra sin su tripulación de dos personas justo después de la medianoche del pasado 7 de septiembre. Su regreso pilotado a distancia marcó el final de un complicado vuelo de prueba a la Estación Espacial Internacional que dejó a dos astronautas, Butch Wilmore y Sunita "Suni" Williams, en la estación durante meses más de lo previsto, después de que las fallas de los propulsores llevaran a la NASA a considerar que la cápsula no era segura para pilotar de regreso.

Wilmore y Williams permanecerán en la Estación Espacial Internacional hasta febrero de 2025, cuando regresarán a la Tierra en una cápsula SpaceX Dragon.

The Conversation U.S. le preguntó al ex comandante de la Estación Espacial Internacional Michael Fossum sobre la decisión de la NASA de devolver la nave sin tripulación, el futuro del programa Starliner y la estadía prolongada de su tripulación en la estación espacial.

¿Qué significa esta decisión para la NASA?

En 2014, la NASA adjudicó contratos a Boeing y SpaceX para proporcionar vehículos de transporte de tripulación a la Estación Espacial Internacional a través del Programa de Tripulación Comercial. Al comienzo del programa, la mayoría de las apuestas apuntaban a que Boeing tomaría la iniciativa, debido a su amplia experiencia aeroespacial. Sin embargo, SpaceX actuó muy rápidamente con su nuevo cohete, el Falcon 9, y su nave de carga, Dragon. Si bien sufrieron algunos fallos iniciales durante las pruebas, construyeron, probaron y aprendieron agresivamente de cada falla. En 2020, SpaceX lanzó con éxito su primera tripulación de prueba a la Estación Espacial Internacional.

“Mientras tanto, Boeing luchó contra algunos reveses de desarrollo. El resultado de este primer vuelo de prueba es una gran decepción para Boeing y la NASA. Pero el liderazgo de la NASA ha expresado su apoyo a Boeing, y muchos expertos, incluido yo, creen que sigue siendo lo mejor para la agencia tener más de un sistema de lanzamiento de tripulación estadounidense para respaldar las operaciones espaciales humanas continuas”, añade.

¿Qué significa esta decisión para Boeing?

Creo que la reputación de Boeing se verá afectada en última instancia. La empresa se enfrenta directamente a SpaceX. Ahora, la nave espacial tripulada SpaceX Dragon tiene varios vuelos en su haber. Ha demostrado ser una forma confiable de llegar a la estación espacial y desde allí… Es importante recordar que este fue un vuelo de prueba para Starliner. Por supuesto, los gerentes del programa quieren que cada vuelo de prueba se desarrolle perfectamente, pero no se pueden anticipar todos los problemas potenciales a través de las pruebas en Tierra. Como era de esperar, surgieron algunos problemas; es de esperar que ocurran en un vuelo de prueba. El entorno espacial es implacable. Un pequeño problema puede volverse catastrófico en gravedad cero. Es difícil replicar estas situaciones en tierra.

“La tecnología que utilizan SpaceX y Boeing también es radicalmente diferente del tipo de tecnología de cápsulas que se utilizó en los primeros días de los programas Mercury, Gemini y Apollo. La NASA ha evolucionado y realizado movimientos estratégicos para avanzar en su misión durante las últimas dos décadas. La agencia se ha apoyado en su legado de pensar de manera innovadora. Fue una medida innovadora romper con la tradición y aprovechar a los competidores comerciales para avanzar en el programa. La NASA les dio a las empresas un conjunto de requisitos y dejó en manos de ellas la tarea de decidir cómo cumplirlos”.

¿Qué significa esta decisión para la tripulación de Starliner?

Conozco a Butch Wilmore y Suni Williams como profesionales sólidos como una roca, y creo que sus primeros pensamientos son sobre completar su misión de manera segura. Ambos son astronautas con mucha experiencia, con experiencia previa en estaciones espaciales de larga duración. Estoy seguro de que se lo están tomando con calma. Antes de unirse a la NASA, Williams era un aviador naval y Wilmore un veterano de combate, por lo que estos dos saben cómo enfrentar el riesgo y cumplir con sus misiones.

“Este tipo de resultado desfavorable siempre es una posibilidad en una misión de prueba. Estoy seguro de que se inclinan hacia adelante con una actitud positiva y están usando su tiempo extra en el espacio para hacer avanzar la ciencia, la tecnología y la exploración espacial. Sus familias cargan con el mayor impacto. Estaban preparados para dar la bienvenida a la tripulación a casa en menos de dos semanas y ahora deben adaptarse a estar separados inesperadamente durante ocho meses”.

Wilmore y Williams también están consumiendo alimentos, y no llegaron con la ropa y otros suministros personales que necesitaban para una estadía de ocho meses, por lo que la NASA ya ha comenzado a aumentar esas entregas en naves de carga.

¿Y qué significa esta decisión para el futuro?

Los vuelos espaciales tripulados son insoportablemente difíciles e implacables. Un millón de cosas deben salir bien para que una misión sea exitosa. Es imposible comprender completamente el rendimiento de los sistemas en un entorno de microgravedad hasta que se prueben en el espacio. La NASA ha tenido numerosos fracasos y casi accidentes en la búsqueda de poner estadounidenses en la Luna.

