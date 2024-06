¿Qué publicó Julian Assange en WikiLeaks? Las historias lo llevaron a prisión por espionaje

Esta tarde, Julian Assange salió en libertad bajo fianza, después de pasar mil 901 días en una prisión de máxima seguridad en Reino Unido, donde enfrentaba cargos por violar la Ley de Espionaje estadounidense debido a una de las mayores publicaciones de información clasificada en la historia de Estados Unidos, que reveló secretos de guerra de Irak, Afganistán y de los detenidos en la base de Guantánamo, entre otros temas.

En 2010, Julian Assange se desempeñaba como director en jefe del sitio web WikiLeaks, el cual publicaba historias “innovadoras” sobre corrupción gubernamental y abusos contra los derechos humanos, responsabilizando a los “poderosos” con sus acciones.

Al ser el director en jefe, Assange enfrentó los cargos por publicar en WikiLeaks, sitio web dedicado al periodismo de investigación.

¿Qué es WikiLeaks?

WikiLeaks es un sitio web que se auto nombraba como “una red de preocupación para gobiernos, corporaciones o todo aquel que tenga interés en mantener algunas cosas ocultas”.

El sitio web surgió en 2006, con el objetivo de “permitir a periodistas o informantes que han sido censurados en presentar sus materiales al público”, de acuerdo con Julian Assange para BBC.

Las filtraciones están incluidas desde su nombre, pues Assange explicó que Wiki significa “rápido” en hawaiano, de ahí que WikiLeaks signifique “filtraciones rápidas”, nombre inspirado en Wikipedia.

Ante las filtraciones, WikiLeaks informó que el servicio de inteligencia estadounidense declaró que el sitio web podría ser utilizado para difundir información falsa, desinformación o propaganda, con lo que “podría dañar los intereses del ejército”. Sin embargo, el sitio web ganó premios como el de Nuevos Medios de Amnistía Internacional, que le dieron confiabilidad.

Gracias a su confiabilidad, las filtraciones de WikiLeaks lograron ser titulares en medios de todo el mundo, pues abordaban escándalos políticos y financieros.

¿Cuáles fueron sus principales filtraciones?

Las filtraciones de WikiLeaks populares iniciaron en 2010, con los siguientes temas:

Material clasificado del Ejército de Estados Unidos sobre la guerra de Irak

En el filtraron un video en el que se ve a soldados de Estados Unidos disparando desde un helicóptero en Bagdad, Irak, causando la muerte de más de 10 personas, entre ellos un periodista de Reuters.

Diarios de la Guerra de Afganistan e Irak

Más de 750 mil documentos clasificados que detallan operaciones militares estadounidenses, que generaron cuestionamientos sobre la política de guerra y la política exterior de Estados Unidos.

Cablegate: la filtración de más de 700 mil documentos de la embajada de EU

Esta fue clasificada por el Departamento de Justicia de EU como “una de las mayores filtraciones de información clasificada en la historia del país”. Los documentos abordaban información sobre las embajadas de Estados Unidos en diversos países.