Lo que se sabe del caso contra el gobernador de Nueva York por acoso sexual

Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, se encuentra en el ojo del huracán luego de que la Fiscalía revelara una investigación donde varias mujeres lo acusan de acoso sexual, es por ello que hoy te explicamos los detalles del caso que podrían llevar al funcionario a dejar su cargo e incluso a un juicio político.

11 mujeres acusaron a Andrew Cuomo

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dio a conocer el informe sobre el caso en contra el gobernador Andrew Cuomo luego de meses de investigaciones, donde 11 mujeres lo señalan de "un patrón de comportamiento abusivo, donde los besos y abrazos no deseados, los toqueteos e insinuaciones sexuales" eran habituales para las víctimas, entre las que destacan actuales y exfuncionarias.

De acuerdo con James, Cuomo "acosó sexualmente a varias mujeres y, al hacerlo, violó la ley federal y estatal". Además del comportamiento abusivo del mandatario, su personal de alto rango también presentaba conductas inapropiadas.

Por otro lado, también se dieron a conocer señalamientos de una exempleada, quien aseguró Cuomo le metió la mano por debajo de la blusa el año pasado sin embargo, no había querido revelar nada pues supuestamente el equipo del gobernador tomó represalias en su contra para no denunciarlo.

Asimismo, una policía contó a los investigadores que el gobernador que le tocó la cintura y la cadera.

Gobernador de NY podría enfrentar una demanda

Anne Clark, una de las abogadas al frente de la investigación dijo que las mujeres tuvieron que "enfrentar un ambiente de trabajo hostil y sufrieron de acoso sexual ilegal".

Por su parte, el otro abogado Joon Kim señaló que a las víctimas les resultó perturbadora, humillante, incómoda e inapropiada su conducta.

"Cuomo y su personal fomentaron un clima de miedo que impedía que las mujeres hablaran. Era una cultura en la que no se podía decir que no al gobernador".

Además, los abogados afirmaron que las mujeres involucradas también pueden decidir si quieren demandar a Cuomo, lo que desencadenaría una investigación de tipo penal que podría llevarlo a un juicio y enfrentar cargos como en el caso del productor Harvey Weinstein.

Cuomo negó las acusaciones de acoso sexual

A través de un discurso televisado, el gobernador de la 'gran manzana' negó rápidamente los señalamientos y no dio indicios de que estuviera considerando dejar su puesto.

"Quiero que sepan directamente de mí que nunca toqué a nadie de manera inapropiada ni hice insinuaciones sexuales inapropiadas. Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta a la vista del público. Eso no es lo que soy. Y ese no es quien he sido. Por favor, tómense el tiempo para leer los hechos y decidir por sí mismos".

Cuomo también buscó desmentir las acusaciones, asegurando que con su comportamiento solo trataba de "conectar" con la gente y mostrarles su aprecio.

"Ahora entiendo que hay perspectivas generacionales o culturales que, francamente, no las había apreciado del todo. Y he aprendido de esto".

Piden renuncia del gobernador de NY

Tras revelar la investigación el presidente Joe Biden dijo que Cuomo debería renunciar a su cargo.

De igual forma, los legisladores de Nueva York reaccionaron rápidamente e incluso pidieron un juicio político, y la líder de la mayoría del Senado estatal, la demócrata Andrea Stewart-Cousins, dijo que "debería quedar claro para todos que ya no puede ser gobernador".

Elise Stefanik, la tercera líder republicana en la Cámara de Representantes, fue una de las primeras en pedir que Cuomo enfrentara las consecuencias del informe.

"El gobernador Cuomo debe renunciar y ser arrestado de inmediato".

Por su parte, Carl Heastie, presidente de la asamblea de Nueva York, dijo que el informe parecía demostrar que Cuomo "no es apto para el cargo".

Con información de AFP