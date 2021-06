Queman otras dos iglesias en Canadá por hallazgo de tumbas

Dos iglesias ardieron en Canadá el miércoles en medio de pedidos para que el Papa pida perdón por los abusos cometidos en internados indígenas, en cuyos terrenos se encontraron 182 tumbas más de niños sin nombre.

La policía dijo que los incendios en las iglesias de Morinville, al norte de Edmonton (Alberta), y la de San Kateri Tekakwitha, cerca de Halifax (Nueva Escocia), están siendo investigados como posibles ataques.

Mundo Hallan 182 tumbas de niños indígenas en terrenos de un tercer internado en Canadá

"Lo estamos investigando como sospechoso", dijo a la AFP el cabo Sheldon Robb de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), hablando sobre el incendio que arrasó la iglesia de Morinville.

El cabo Chris Marshall, de la RCMP de Nueva Escocia, dijo lo mismo sobre el incendio que dañó gravemente la iglesia St. Kateri Tekakwitha.

El primer ministro, Justin Trudeau, dijo en rueda de prensa que los "horribles descubrimientos" de tumbas sin nombre han obligado a los canadienses "a reflexionar sobre las injusticias históricas y continuas que han enfrentado los pueblos indígenas".

Trudeau instó a todos a participar en la reconciliación, a la vez que denunciaba el vandalismo y el incendio de iglesias en todo el país.

"La destrucción de lugares de culto no es aceptable y debe detenerse", dijo.

"Debemos trabajar juntos para corregir los errores del pasado. Todos tienen un papel que desempeñar".

Estos dos incendios elevan a ocho el número de iglesias en todo Canadá destruidas o dañadas en los últimos días por fuegos sospechosos, la mayoría de ellos en comunidades indígenas.

También el miércoles un grupo de expertos descubrieron, gracias a radares de penetración terrestre, lo que se cree que son los restos de 182 niños de entre 5 y 13 años sin nombre en la antigua Escuela de la Misión St. Eugene, cerca de Crankbrook, en la Columbia Británica, dijo la comunidad indígena de Lower Kootenay en un comunicado.

El nuevo hallazgo se produce después de que se descubrieran en mayo los restos de 215 niños en tumbas sin nombre en la antigua Escuela Residencial Indígena Kamloops, en Columbia Británica, y la semana pasada otras 751 tumbas, también sin nombre, en otro internado, la Escuela Residencial Indígena de Marieval, en Saskatchewan.

Having a hard time processing this right now. The historic & beautiful St Jean Baptist’s parish in Morinville burned to the ground last night. pic.twitter.com/A0LvlkhwbL — Neil Korotash 🚡 (@nkorotash) June 30, 2021 Such a sad morning for Morinville. pic.twitter.com/i1rGCU1xYo — Michelle (@missmishaharris) June 30, 2021

La comunidad indígena de Lower Kootenay dijo que el año pasado se inició una búsqueda en los terrenos de Cranbrook, donde la Iglesia Católica gestionó una escuela en nombre del gobierno federal desde 1912 hasta principios de la década de 1970.

Algunas de las tumbas estaban apenas a un metro de profundidad, declararon.

Se cree que se trata de los restos de miembros de varios grupos de la nación Ktunaxa, que incluye a Lower Kootenay y otras comunidades indígenas vecinas.

"Genocidio cultural"

A pesar de que aún no se ha establecido oficialmente relación directa entre los incendios de iglesias y el descubrimiento de las tumbas sin nombre, las especulaciones aumentan en medio de una intensa ira y tristeza que provocan estos hallazgos.

"Reconocemos absolutamente el profundo efecto que los descubrimientos de las tumbas sin nombre han tenido en las personas de las primeras naciones, y los investigadores lo tendrán en cuenta", dijo Marshall.

Hasta la década de 1990, unos 150 mil jóvenes indígenas, inuit y mestizos fueron matriculados por la fuerza en 139 de estas escuelas residenciales, donde los estudiantes fueron abusados física y sexualmente por directores y maestros, que los despojaron de su cultura e idioma.

Mundo En medio de ola de calor en Vancouver, reportan 69 muertes en solo dos días

Más de 4 mil murieron por enfermedades y negligencia en esos internados, según una comisión de investigación que concluyó que Canadá había cometido un "genocidio cultural".

Trudeau se disculpó el viernes pasado por la "política dañina del gobierno" y se unió a las llamadas de líderes indígenas para que el papa Francisco vaya a Canadá para disculparse por estos abusos.

La Federación de Naciones Indígenas Soberanas (FSIN), que representa a 74 pueblos indígenas en Saskatchewan, presionó a la Iglesia para que cumpliera su promesa de indemnizar con 25 millones de dólares canadienses (20 millones de dólares estadounidenses) a los exalumnos.

La Iglesia ha recaudado y entregado solo 34 mil 650 dólares canadienses (27 mil 950 dólares estadodunidenses), dijo en un comunicado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Que los católicos recauden millones para construir catedrales multimillonarias y recauden sólo 34 mil 650 dólares o 0.30 dólares por sobreviviente es vergonzoso", dijo el FSIN en un comunicado.

Los jefes de la FSIN también renovaron su petición de "una disculpa adecuada (papal)" a los supervivientes de internados en Canadá.

La organización de obispos católicos de Canadá dijo que una delegación de pueblos indígenas, incluidos exalumnos de estos centros, fue invitada a viajar al Vaticano en diciembre para reunirse con el papa Francisco.