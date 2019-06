"Queremos acción, no hablar", Trump arremete contra comitiva de México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la comitiva de México que arribó a Washington para dialogar con el gobierno estadounidense sobre las nuevas medidas arancelarias, pues dijo que "quieren acción, no hablar".

A través de twitter, Trump indicó que "México está enviando una gran delegación para hablar de la frontera. El problema es que han estado "hablando" durante 25 años. Queremos acción, no hablar".

Asimismo dijo que México puede resolver la crisis en la frontera en un día, si así lo desea, "de lo contrario, nuestras empresas y puestos de trabajo regresarán a EU".

Mexico is sending a big delegation to talk about the Border. Problem is, they’ve been “talking” for 25 years. We want action, not talk. They could solve the Border Crisis in one day if they so desired. Otherwise, our companies and jobs are coming back to the USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de junio de 2019

Desde la mañana de este domingo, Trump incrementó sus ataques mediante twitter a México, pues exigió una vez más “detener la invasión” protagonizada por los migrantes o las empresas estadounidenses dejarán de operar en el país.

“La gente lleva años diciendo que tenemos que hablar con México. El problema es que México es un "abusador" de Estados Unidos, que toma, pero nunca da. Ha sido así durante décadas", indicó.

En otro tuit, el mandatario estadounidense dijo “el muro está en construcción y moviéndose rápidamente, a pesar de todas las demandas de los demócratas liberales radicales. Qué piensan mientras nuestro país es invadido por tantas personas (ilegales) y cosas (drogas) que no queremos. Haz que América sea genial otra vez”.

Peggy Noonan, the simplistic writer for Trump Haters all, is stuck in the past glory of Reagan and has no idea what is happening with the Radical Left Democrats, or how vicious and desperate they are. Mueller had to correct his ridiculous statement, Peggy never understood it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de junio de 2019

El presidente Trump amenazó la semana pasada con imponer aranceles a productos mexicanos a partir del próximo 10 de junio si el gobierno mexicano no detiene el flujo de inmigrantes por la frontera sur de Estados Unidos.

Las amenazas de Trump tienen lugar dos días antes de la reunión entre Pompeo y el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para negociar el tema de la aplicación de aranceles de 5% a bienes importados desde México.

Desde mediados de octubre de 2018, miles de migrantes que huyen de la pobreza y la violencia desde países de Centroamérica, iniciaron un éxodo en caravanas para sentirse más seguros durante su paso por México, con el objetivo de llegar a Estados Unidos.