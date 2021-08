Billie Jean King: la icónica tenista que logró en la cancha la igualdad entre hombres y mujeres

Ganadora de 39 títulos de Grand Slam, Billie Jean King es una de las mejores deportistas de la historia, conocida por sus hazañas en la cancha, que van más allá del ránkig.

“All in se publica hoy”, anunció la ex tenista en su cuenta de Twitter y envió un emotivo mensaje dedicado no solo a su familia, sino también a su pareja Iliana Kloss, ex tenista sudafricana, con tiene 34 años de relación.

"A mi amor, mi compañera, a mis padres, por los valores que me inculcaron, a mi hermano R.J. por toda una vida de apoyo y a todos los que luchan por la equidad, la inclusión y la libertad. Espero que lo leas”.

My autobiography, All In, is out today.



It is dedicated to my love, my partner, @ilanakloss, my parents for the values they instilled within me, my brother R.J. for a lifetime of support, & to all who fight for equity, inclusion, & freedom.



I hope you’ll read it. #AllIn pic.twitter.com/3E3u46clSE — Billie Jean King (@BillieJeanKing) August 17, 2021

Billie Jean King y la igualdad de género en el tenis

Uno de los pasajes de su vida se narra en las cintas Cuando Billie venció a Bobby, de 2001, con Holly Hunter y Ron Silver y La batalla de los sexos, con Emma Stone y Steve Carrell, de 2017. Ambas abordan un partido memorable: En 1973, el tenista Bobby Riggs, reconocido como el número 1 y un feroz crítico del tenis femenil, la retó para un partido que ella ganó, motivada por demostrar que la igualdad entre hombres y mujeres era posible, tanto en lo deportivo, como en lo económico.

Después de esa victoria en la cancha, Billie logró una más en el plano contractual para las mujeres deportistas y el tenis fue la primera disciplina en igualar el pago a los jugadores. Lo logró con aquel partido contra Bobby Riggs, pero sobre todo con la amenaza de boicotear el Abierto de Tenis de Estados Unidos si no percibían lo mismo.

▪Battle of the sexes



-Pelicula del 2017, basada en un hecho real, donde la tenista Billie Jean King se enfrenta a un partido de tenis contra Bobby Rigs, en defensa de una mejor paga a las tenistas mujeres en su ese momento, tambien vemos como ella lidia con su homosexualidad pic.twitter.com/RskNZE5Lz8 — Vic (@bjorklife) June 23, 2019

El campeonato no se podía dar el lujo de perderse de su presencia en las competencias. Y ella se convirtió en la primera mujer en ganar más de 100 mil dólares en una temporada.

Para entonces ya había creado la Asociación de Mujeres en el Tenis (WTA) y en 1974 fundó el circuito mixto World TeamTennis (WTT). Fue una de las primeras mujeres en entrenar atletas hombres.

Billie Jean King, símbolo de la comunidad LGBT+

Posteriormente se convertiría en un símbolo de la comunidad LGBT+, debido a un escándalo público. En los años 70 y 80, la homosexualidad era un tabú y ella lo mantenía en secreto, hasta que su asistente, Marilyn Barnett, la demandó por manutención en 1981. Así se hizo pública su homosexualidad, al tiempo que se descubrió que mantenía un matrimonio falso con Lawrence King, con quien se casó en 1965 y de quien se divorció en 1987.

Billie Jean King y su pareja Iliana Kloss llevan 34 años de relación. | Foto: Twitter @outsports

Presa de la implacable mirada pública, después del escándalo, perdió todos los contratos de publicidad, pero siguió triunfando en las canchas. En 1987 se enamoró de la tenista sudafricana Ilana Kloss, su compañera hasta la actualidad, quien entonces presidía la Liga de Tenis Mundial y era su pareja en dobles. Ambas se casaron en secreto en 2018.

Proyecto "Billie Jean King Leadership Initiative"

Su labor por la equidad no ha parado. En 2014 creó el proyecto Billie Jean King Leadership Initiative, que apoya el desarrollo de talento.

Actualmente, la WTA reparte más de 150 millones de dólares en premios a las tenistas profesionales. Billie Jean King recibió de manos de Barak Obama la Medalla Presidencial de la Libertad en 2009 y el entonces presidente contó que cuando tenía 12 años, vio el partido bautizado como la batalla de los sexos.

12 years ago, on August 12, 2009, President @BarackObama awarded me the Presidential Medal of Freedom.



It remains one of my life’s most impactful moments.



I share the honor w/all who supported me, beginning with the people of @LongBeachCity. No one succeeds alone.



📷: @alamy pic.twitter.com/NhgBIsaXid — Billie Jean King (@BillieJeanKing) August 12, 2021

Antes de la publicación de su biografía, la vida de la campeona ha sido motivo de otras producciones como el documental de HBO de 2006 Billie Jean King: Portrait of a pioneer y un episodio de la serie American Masters en 2013.