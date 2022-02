Juan Hernández; lo que sabemos del expresidente de Honduras acusado de ayudar al narco

Este día se dio a conocer la detención del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el cual es acusado por Estados Unidos de conspirar con el narcotráfico en el país de centroamérica.

Hernández, quien gobernó Honduras del 2014 al 2022, fue incluido antes de dejar su cargo en la lista de "actores corruptos y antidemócratas" de EU.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, señaló que Hernández ya había sido investigado desde julio del 2021 e incluido en la lista de personas señaladas por corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras.

The United States is advancing transparency and accountability in Central America by making public visa restrictions against Honduras’ former president, Juan Orlando Hernandez, on account of corrupt actions. No one is above the law. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 7, 2022

"Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a actos corruptos", tuiteó Blinken, al divulgar la información.

Juan Orlando Hernández, conocido localmente como JOH por sus iniciales, gobernó ocho años en Honduras, y el segundo periodo presidencial, fue muy criticado por un posible fraude en las urnas. Y al momento de dejar el cargo, afirmó que buscaría alejarse de la vida pública.

Sin embargo, varias situaciones previas a dejar su mandato podrían complicar su descanso pues en Washington ya se planeaba su detención.

Acusaciones "familiares" de narcotráfico

Fue en 2018, cuando el entonces diputado nacional Juan Antonio Hernández, hermano del exmandatario, fue capturado y posteriormente condenado el pasado marzo de 2021 a cadena perpetua por crímenes relacionados al narcotráfico.

Otro acusado y condenado en EU por crímenes relacionados a las drogas fue Geovanny Fuentes, quién aseguró durante su juicio que Juan Orlando Hernández le dijo que iban a "meter la droga a los gringos en sus propias narices" sin que lo notaran.

Durante las audiencias, la fiscalía de Nueva York se refirió al exmandatario como CC-4 o "co-conspirador" del narcotráfico en Honduras.

Fue a partir del vínculo familiar que Juan Hernández comenzó a ser investigado, además de que su nombre al ser identificado en los juicios de su hermano y de Fuentes, comenzaron las sospechas por haber recibido ganancias del narcotráfico como parte de la financiación de su campaña.

El exmandatario rechazó todas las sospechas y cargos en su contra, y afirmó que durante su presidencia, se logró reducir en 95 por ciento el paso de la cocaína por Honduras desde 2014 y que eso le valió felicitaciones de Washington.

"(Es) por venganza. A muchos de ellos [narcos] los capturamos nosotros y los entregamos allá [en EU] o están en cárceles de Honduras y otros se fueron a entregar por la presión que les hicimos", afirmó Hernández a la prensa.

Se esperaba que Hernández buscara huir de la justicia

Medios en Honduras aseguraban que al momento que el exmandatario dejó el cargo, este buscaría la manera buscar un país fuera de la jurisdicción de EU.

Señalan que Hernández comenzó un acercamiento con el mandatario nicaragüense Daniel Ortega, pues el exmandatario de Honduras declaró: "Nicaragua no tiene extradición y tiene experiencia protegiendo presidentes que son perseguidos por la justicia".

Foto: AFP

Otra acción que realizó el expresidente al dejar su cargo fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un beneficio al que acceden todos los expresidentes de la región al dejar el cargo, lo que le concede derecho a inmunidad y antejuicio.

Sin embargo, el mismo día pero en EU, el congresista estadounidense Normas Torres pidió al Departamento de Justicia solicitar la extradición de Hernández por presuntamente "proteger y ayudar a narcotraficantes".

Desde el pasado lunes, el exmandatario se encontraba bajo un intenso resguardo policial, encabezado por el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón.

Fue hasta el 15 de febrero que la Embajada de Estados Unidos en Honduras acusó a Hernández de conspirar para traficar varias toneladas de cocaína provenientes de Sudamérica y levantó una orden de extradición.

De acuerdo con la representación estadounidense en Tegucigalpa, el antiguo mandatario "participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares".

¿Qué sigue para el exmandatario?

Tras darse a conocer la acusación, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una orden aprehensión en su contra, siendo trasladado a una unidad de la Policía Nacional para rendir su declaración preliminar ante la solicitud de extradición interpuesta por el gobierno de EU en su contra.

Los abogados del expresidente dijeron en un comunicado que "ante la voluntad manifiesta del señor Hernández de someterse voluntariamente al proceso de extradición, no se aprecia la necesidad de que se proceda al libramiento de la orden de arresto".

De acuerdo con un portavoz de la CSJ, señaló que el juez analizará la información remitida por Estados Unidos para tomar una decisión sobre la extradición. Precisó que en otros casos los procesos de extradición no han demorado más de cuatro meses.

