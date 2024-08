¿Quién es Tim Walz, el candidato a la vicepresidencia de EU que eligió Kamala Harris?

Este martes, la candidata del partido demócrata para la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, eligió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, para ser su compañero de fórmula en las elecciones del próximo mes de noviembre.

Desde sus redes sociales, la actual vicepresidenta estadounidense dijo lo siguiente: "Como gobernador, entrenador, maestro y veterano, ha cumplido con las familias trabajadoras como la suya. Es genial tenerlo en el equipo".

Al respecto, el gobernador respondió desde su cuenta de X que "es un honor para toda la vida poder unirme a Kamala Harris. Estoy totalmente de acuerdo con esta campaña. La vicepresidenta Harris nos está mostrando la política de lo que es posible. Me recuerda un poco al primer día de clases.

¿Quién es Tim Walz?

Tim Walz nació en Nebraska en 1964, asistió al Chadron State College y se graduó con un título en ciencias sociales en 1989. Pasó un año enseñando en el extranjero antes de regresar a Estados Unidos para servir en la Guardia Nacional del Ejército durante 24 años, llegando a ser Sargento Mayor de Comando.

Del mismo modo, el demócrata ayudó a entrenar al equipo de fútbol de Mankato West que ganó el primer campeonato estatal de la escuela, misma donde fue docente durante dos décadas y donde conoció a su esposa Gwen Whipple, con quien tuvo dos hijos.

Su carrera política inició en 2006 cuando ganó su primera elección a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y fue reelegido para otros cinco mandatos sirviendo en el Primer Distrito Congresional de Minnesota.

Posteriormente, fue elegido gobernador por primera vez en 2018 y fue reelegido en 2022. Durante su mandato se redujo el costo de la insulina en Minnesota y también se brindaron comidas escolares gratuitas a todos los estudiantes.

Del mismo modo, como gobernador de dicho estado, Tim Walz blindó el derecho al aborto en el estado y prohibió las terapias de conversión.

Por otra parte, su gobierno se vio opacado en 2020 por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la policía en Minneapolis, lo que desencadenó una ola de protestas que duraron varios días.