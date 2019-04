¿Quiénes son los donadores para reconstruir Notre Dame?

Empresas y millonarios prometieron donaciones para reconstruir la catedral de Notre Dame de París, destruida parcialmente por un incendio, las cuales sumaban cerca de 700 millones de euros el martes en la tarde.

Entre las donaciones anunciadas por grandes fortunas francesas, destacó la de la familia de Bernard Arnault, propietario del grupo de productos de lujo LVMH, que prometió 200 millones de euros.

Además propuso que su empresa ponga a disposición "sus equipos creativos, arquitectónicos y financieros" para ayudar a la reconstrucción y a la recaudación de fondos.

La familia Bettencourt, heredera de L'Oréal, anunció una donación de 200 millones de euros, cien a través de la compañía y cien a través de su fundación.

Por su parte la familia de François Pinault, propietario del grupo Kering, que comercializa marcas como Gucci o Yves Saint Laurent, anunció 100 millones de euros a través de su compañía de inversiones Artemis.

A través del grupo empresario familiar, el gigante francés de la publicidad JCDecaux se comprometió a donar 20 millones de euros.

Martin Bouygues, propietario del grupo Bouygues, y su hermano Olivier dijeron estar "muy afectados" y harán una donación "a título personal" de diez millones de euros a través de su holding familiar, SCDM.

El millonario Marc Ladreit de Lacharrière, que controla la compañías de inversiones Fimalac, prometió también diez millones de euros "para la restauración de la aguja, símbolo de la catedral" que se derrumbó por el incendio.

La catedral de Notre Dame de París, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital francesa sufrió un fuerte incendio. Foto Reuters Un gran despliegue de bomberos trató de controlar las llamas, que salían sobre todo de la aguja central del templo, que es visitado por miles de personas cada día. Foto Reuters La policía acordonó la zona y evacuó a los numerosos turistas que se encontraban dentro de la catedral. Foto Reuters Cientos de personas en la capital parisina, incrédulos, se pararon en puentes para ver el incendio que consumió la parte de arriba de Notre Dame. Foto Reuters El mayor temor que acabó por materializarse era por la llamada aguja, la cual quedó envuelta en llamas antes de derrumbarse. Foto Reuters El templo católico dedicado a la Virgen María, cuya construcción inició en 1163 y terminó 82 años después en 1245, se precia de ser una de las catedrales góticas más antiguas del mundo, que recibe al menos 13 millones de visitantes cada año. Foto Reuters



En nombre de las empresas francesas



El presidente de la petrolera francesa Total, Patrick Pouyanné, anunció en Twitter que el grupo, "primer mecenas de la Fundación para el Patrimonio", una fundación privada francesa, haría un "donativo especial" de cien millones de euros.

A través de su fundación, el banco Crédit Agricole anunció una donación, cinco millones de euros, destinados a las medidas de salvaguardia de urgencia de la catedral.

El banco BNP Paribas anunció una donación de 20 millones de euros, mientras Crédit Mutuel y CIC no precisaron los montos de sus promesas.

El grupo informático Capgemini anunció un millón de euros, la constructora Vinci dijo que aportaría "parte de la financiación" pero sin anunciar el monto y el grupo Michelin también participará a través de fundación.

La principal organización patronal francesa, el Medef, pidió a las empresas que participen en la colecta organizada por la Fundación del Patrimonio. La Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas (CPME) está por su parte "a disposición de los poderes públicos para movilizar a su red nacional de artesanos".

Otras compañías, como Groupama, anunciaron una donación de 1,300 robles de sus bosque en Normandía para reconstruir "la techumbre" de la catedral, y la compañía Air France dijo que "transportará gratuitamente a todos los responsables oficiales que participarán en la reconstrucción".

Impactantes imágenes dejó el incendio registrado en la catedral de Notre Dame de París. Fotos EFE Después de más de seis horas, el incendio fue controlado en su totalidad, por lo que el presidente francés Emmanuel Macron realizó un recorrido al interior de la catedral. Foto EFE Tras el siniestro comenzaron a circular las primeras imágenes de lo que las llamas consumieron. Foto EFE Para tratar de controlar rápidamente el incendio se desplegó un importante dispositivo de emergencia, compuesto por 400 bomberos con 18 mangueras. Foto EFE En pocas horas, una buena parte del techo del edificio se vio reducido a cenizas, y la aguja de la catedral, uno de los símbolos de Francia con sus 93 metros de altura, se hundió. Foto EFE

Donaciones desde el extranjero

En un tuit en Estados Unidos, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, anunció que su firma haría un donativo pero sin dar el monto.

Por su parte la millonaria brasileña Lily Safra y la fundación en nombre de su marido Edmond Safra, banquero sirio libanés fallecido en 1999, anunciaron una donación de 10 millones de euros.

También Henry Kravis, cofundador del fondo de inversión estadounidense KKR, y su esposa Marie-Josée Kravis, "apenados por el incendio", prometieron 10 millones de dólares.

La ciudad húngara de Szeged también donará 10 mil euros porque en 1879 París había ayudado a reconstruir esta ciudad del sur del país, devastada por una inundación.

En Costa de Marfil el rey de Krindjabo, la capital del reino de Sanwi, en el sureste del país, prometió un donativo pero sin especificar el monto. Un príncipe de su reino fue bautizado en la catedral en el siglo XVIII.