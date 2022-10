No tengo derecho a apretar el gatillo; rapero ruso se que quita la vida para no ir a la guerra

La guerra entre Rusia y Ucrania lleva más de siete meses, esto ha conmovido a todo el mundo desde el momento en que ciudadanos mexicanos y de demás nacionalidades, pidieron apoyo para salir del país con su familia.

Los hombres nacidos enesos países tenían que quedarse para luchar por su país, separándose de su familia; pero la guerra no ha terminado y muchas personas no están de acuerdo con lo que sucede en su país.

Guerra provoca tragedias

Tal es el caso del rapero ruso Ivan Petunin mejor conocido como “Walkie”, el joven tenía 27 años y se dedicaba a producir música rap, pero el 30 de septiembre decidió publicar un video en Telegram donde anunció su muerte diciendo: "si estás viendo este video, entonces ya no estoy vivo".

El joven se quitó la vida como como forma de protesta para no ir a la guerra, por lo que indicó: “No estoy listo para matar por ningún ideal". El joven se mostró en contra de la guerra y al ser reclutado para portar un arma y matar personas de "su misma especie" decidió saltar de un edificio causando su muerte.

⚠️🇷🇺 | El rapero Ivan "Walkie" Petunin (27 años) se suicidó en Krasnodar. Dejó un último mensaje (video traducido) donde se niega a participar en la guerra y dice "No estoy dispuesto a tomar las armas y matar a los míos"⚠️ pic.twitter.com/oTeRBAt8nr — Lemos 🇨🇺🇺🇸 Anticomunista (@Lemos9988) October 1, 2022

De acuerdo a medios locales, el joven fue hallado sin vida cerca de un edificio de gran altura en Krasnodar.

"Si estás viendo este vídeo, entonces ya no estoy vivo. No puedo cargar con el pecado del asesinato en mi alma y no quiero hacerlo. No estoy dispuesto a matar por ningún ideal", dijo en el video.

"Me llamarán, la movilización se convertirá en movilización total, tengo dos brazos, dos piernas y un dedo índice para apretar el gatillo de una ametralladora, pero no tengo derecho a apretar el gatillo, algunos no ganarán", agregó el rapero.

"Elijo permanecer en la historia para siempre. Como un hombre que no apoyó lo que estaba sucediendo, no estoy listo para tomar las armas y matar a los de mi propia especie", enfatizó.

El joven rapero, ya había servido en el ejército ruso y despreciaba la experiencia, por lo que trató de obtener un aplazamiento debido a una enfermedad mental, pero eso no funcionó con el ejército ruso y el ultimátum del chico se hizo realidad a su vez que viral.

Nota publicada en La Prensa