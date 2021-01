"Vergonzoso y preocupante", el mundo condena violencia en el Capitolio

El mundo ha reaccionado ante los actos de violencia desencadenados tras las protestas de los seguidores de Donald Trump en el Capitolio de Estados Unidos.

Los líderes mundiales calificaron de "vergonzoso y preocupante" la irrupción de los manifestantes en el Congreso de EU.

El presidente Pedro Sánchez manifestó su preocupación y dijo confiar en la fuerza de la democracia estadounidense donde Joe Biden superará este momento de tensión.

Sigo con preocupación las noticias que llegan desde el Capitolio en Washington. Confío en la fortaleza de la democracia de EE.UU.

La nueva presidencia de @JoeBiden superará la etapa de crispación, uniendo al pueblo estadounidense. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 6, 2021

El mandatario argentino Alberto Fernandez expresó su “repudio por los graves hecho de violencia y el atropello al Congreso”.

Manifestamos nuestro repudio a los graves hechos de violencia y el atropello al Congreso ocurridos hoy en Washington DC. Confiamos en que habrá una transición pacífica que respete la voluntad popular y expresamos nuestro más firme respaldo al Presidente electo @JoeBiden. pic.twitter.com/HRbBxsOl9z — Alberto Fernández (@alferdez) January 6, 2021

El primer ministro Justin Trudeau expresó su preocupación por la escenas violentas en Washington: “Creo que las instituciones democráticas estadounidenses son fuertes, y es de esperar que todo vuelva a la normalidad en breve”.

Canadians are deeply disturbed and saddened by the attack on democracy in the United States, our closest ally and neighbour. Violence will never succeed in overruling the will of the people. Democracy in the US must be upheld - and it will be. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 6, 2021

Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, denunció "escenas vergonzosas" y exhortó a una "transición pacífica" del poder al demócrata Joe Biden.

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021

En Francia, el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, condenó "un ataque grave contra la democracia", señalando que "la voluntad y el voto del pueblo estadounidense deben respetarse".

The violent acts against American institutions are a grave attack against democracy. I condemn them. The American people's will and vote must be respected — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) January 6, 2021

En Alemania, el ministro de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, instó a los seguidores de Donald Trump a "dejar de pisotear la democracia" asegundo que "las palabras incendiarias se convierten en acciones violentas".

El primer ministro Stefan Lofven responsabilizó al presidente Trump y a los miembros del Congreso por lo sucedido en el Capitolio y dijo que "el proceso democrático de elección de un presidente debe ser respetado".

Deeply worrying developments in Washington, D.C. This is an assault on democracy. President Trump and several members of Congress bear substantial responsibility for developments. The democratic election process must be respected. — SwedishPM (@SwedishPM) January 6, 2021

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel también se dijo impactado por las imágenes de violencia: "Presenciar las imágenes en Washington ha sido un shock. Confiamos en que Estados Unidos garantizará una transferencia pacífica del poder a Joe Biden".

The US Congress is a temple of democracy.



To witness tonight’s scenes in #WashingtonDC is a shock.



We trust the US to ensure a peaceful transfer of power to @JoeBiden — Charles Michel (@eucopresident) January 6, 2021

David Sassoli, presidente de Parlamento en Europa, señaló de "profundamente preocupantes" las escenas que se produjeron en el Capitolio y manifestó que "los votos democráticos deben ser respetados".

Deeply concerning scenes from the US Capitol tonight. Democratic votes must be respected. We are certain the US will ensure that the rules of democracy are protected. — David Sassoli (@EP_President) January 6, 2021

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, publicó un comunicado en el que su oficina "condena y repudia el atentado contra las instituciones que se perpetraron en Estados Unidos".

Comunicado de la Secretaría General de la @OEA_oficial sobre incidentes en Washington, DChttps://t.co/XOSTgxmBbU pic.twitter.com/RK8RNFBrfp — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) January 6, 2021

El secretario general de la Alianza Atlántica, el noruego Jens Stoltenberg, calificó las violentas protestas en Washington de “escenas impactantes” y recalcó que “el resultado de estas elecciones debe ser respetado”.

