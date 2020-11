AdiósTrump Así muestra la prensa internacional el triunfo de Joe Biden

El candidato Joe Biden logró este sábado llegar a los 270 puntos necesarios para lograr la presidencia de Estados Unidos en una disputada elección con el republicano Donald Trump, uno de los eventos más importantes de este año donde la mayoría de la prensa tanto estadounidense como mundial ha reaccionado positivamente al triunfo del demócrata.

Medios como The New York Times, BBC, DerSpiegel, CNN y otros han hecho referencia sobre Trump y su despedida de la Casa Blanca.

Ver esta publicación en Instagram Gotto see newest artwork @edelrodriguez on new @spiegelmagazin (Germany) including the cover he made few years ago . #covertastic #coverlove #derspiegel #coverdesign #coverjunkie #printisthefutureofonline Una publicación compartida por coverjunkie (@coverjunkie) el 7 de Nov de 2020 a las 10:32 PST Ver esta publicación en Instagram Make America great again. Das aktuelle SPIEGEL-Cover zum Wahlsieg von Joe Biden und Kamala Harris. Lesen Sie die Titelstory mit den Link in unserer Story. By @edelrodriguez. #uselection2020 #JoeBiden #KamalaHarris Una publicación compartida por DER SPIEGEL (@spiegelmagazin) el 7 de Nov de 2020 a las 9:43 PST

Ver esta publicación en Instagram Joe Biden will be the 46th president of the United States, per CNN and NBC projections. "'As we said on July 19th, the American people will decide this election,' said Andrew Bates, Biden’s rapid-response director. 'And the United States government is perfectly capable of escorting trespassers out of the White House.'" Tap the link in bio for our cover story on Election Week from inside the Biden bunker. 📸: @markpetersonpixs @reduxpictures Una publicación compartida por New York Magazine (@nymag) el 7 de Nov de 2020 a las 8:35 PST

The front page of The New York Times for Nov. 8, 2020. pic.twitter.com/5JAX6te8sM — The New York Times (@nytimes) November 7, 2020

Ver esta publicación en Instagram It all finally caught up to him. The lies, the outrageous boasts, the disorder and disastrous management, the rants and the race-baiting, the predatory instincts and compulsion to dominate—all the things that made President Donald Trump the ringmaster of the American political circus at last compelled a majority of voters to drive him out of the tent. Few other Presidents in modern history so inflamed the nation or exposed the cracks in our democracy as Trump, photographed at the White House in 2017. In the end, write @bybrianbennett and Tessa Berenson, Trump's pride didn't just precede his fall, it precipitated it. Read more about how Trump lost the election at the link in bio. Photograph by @benjaminras for TIME Una publicación compartida por TIME (@time) el 7 de Nov de 2020 a las 12:30 PST

Ver esta publicación en Instagram Joe Biden has been elected the 46th president of the United States, denying Donald Trump a second term after a deeply divisive presidency defined by a once-in-a-century pandemic, economic turmoil, impeachment, racism, and social unrest. Though Biden received more than 74 million votes, the most for any presidential candidate in history, the result appeared unlikely to deliver the resounding repudiation of 'Trumpism' that progressives had hoped for. Predictions of a competitive race in Iowa, Ohio and Texas fell short as Trump proved unexpectedly resilient in key battleground states. Biden in part premised his campaign on an ability to appeal to a broad coalition of Democrats, including the blue-collar, white working class voters who abandoned the party for Trump in 2016. This obviously isn't the end of the election saga – follow @guardian_us for more coverage. Una publicación compartida por The Guardian (@guardian) el 7 de Nov de 2020 a las 8:30 PST

Ver esta publicación en Instagram Gotto see newest artwork @edelrodriguez on new @spiegelmagazin (Germany) including the cover he made few years ago . #covertastic #coverlove #derspiegel #coverdesign #coverjunkie #printisthefutureofonline Una publicación compartida por coverjunkie (@coverjunkie) el 7 de Nov de 2020 a las 10:32 PST





En tanto, medios de comunicación latinos y españoles también se sumaron a la vorágine azul demócrata, dando a conocer el triunfo de Joe Biden con titulares como “Biden gana y despide la experiencia populista de Trump” o Al grito de "Trump perdedor", miles celebran en EU el triunfo de Biden, llenaron los titulares digitales, fortaleciendo la tendencia en redes sociales de #ByeByeTrump y #yourfired y #perdiotrump

🔴 ÚLTIMA HORA | Biden derrota a Trump y se convierte en presidente de Estados Unidos#Elecciones2020



🔗 https://t.co/jQEpwzepWI pic.twitter.com/oHhJpXdJaw — EL PAÍS América (@elpais_america) November 7, 2020

Biden gana las elecciones presidenciales en EE.UU. https://t.co/zpTQCkx2fM — BBC News Mundo (@bbcmundo) November 7, 2020

🚨 #ÚltimaHora | #JoeBiden gana las elecciones de #EU según las proyecciones de las cadenas #CNN, #CBS y #NBC#Elecciones2020 #Election2020 https://t.co/581mNHaA3o pic.twitter.com/jJNkKf8zAr — El Sol de México (@elsolde_mexico) November 7, 2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siempre ha mantenido una mala relación con los medios de comunicación de su país y los ha tachado como "el enemigo del pueblo".

Incluso el llamado Índice Chapultepec, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), refirió que Estados Unidos, paradigma global de la libertad y democracia, quedó incluido en el grupo de "parcial restricción" de la libertad de prensa y expresión.

"La estrategia comunicacional llevada a cabo por el presidente Donald Trump ha sido calificada como intimidatoria para los periodistas y amenazante hacia los medios que le adversan", destacó el documento.

El pasado jueves durante un mensaje a la nación, varias cadenas de televisión como ABC, CNN, MSNBC, PBS y Univision interrumpieron la transmisión porque Trump daba información falsa sobre la reciente elección.

Aseguró que los votos legales le daban la victoria en muchos estados de forma masiva y denunció un gran número de votos ilegales, por lo que las televisoras optaron por suspender la transmisión y señalar a su audiencia que eso era "falso", pues los votos legales hasta ese momento no habían dado ningún ganador oficial.