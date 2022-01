Realizan protestas por derrame de petróleo Repsol en mar de Perú

Este domingo, alrededor de mil personas protestaron en las puertas de la refinería de La Pampilla, operada por la empresa española Repsol, tras el derrame de crudo que se ha extendido por el mar y playas de Perú.

Los manifestantes de distintos colectivos civiles y organizaciones ambientalistas marcharon por las calles hasta llegar a la refinería en donde protestaron contra la empresa española.

➡️ Perú emite declaratoria de emergencia ambiental por derrame de petróleo

"¡Repsol escucha, el pueblo te repudia!" y "¡Repsol escucha, fuera del país!" fueron algunas de las arengas que gritaban los asistentes.

Foto: EFE

De acuerdo con la última medición realizada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el área afectada en la playa y litoral es de 180 hectáreas, y dentro del mar alcanza las 713 hectáreas.

Al inicio, Repsol minimizó el derrame de crudo ocurrido cuando un buque descargaba petróleo en la refinería, al estimar que se trató de unos siete galones, y lo ha atribuido a un oleaje anómalo, a raíz de la erupción volcánica en Tonga, sucedida el pasado 15.

Sin embargo, los estudios realizados por entidades oficiales, incluido el OEFA, confirmaron que el derrame fue mucho mayor y exigieron a la empresa un plan de limpieza urgente para revertir la contaminación ambiental.

#Galería 📷 | El gobierno de Perú declaró alerta ambiental con vigencia de 90 días en la zona costera afectada por el derrame de petróleo registrado en una plataforma de Repsol.



📷: AFP pic.twitter.com/LJpEnPygvi — El Sol de México (@elsolde_mexico) January 23, 2022

Colectivos piden revisar contratos

Sandra Alfaro, representante del colectivo “Ciudadanos Recuperando Ventanilla” mencionó que la refinería de La Pampilla "nos engañó diciendo que eran siete galones, luego fueron más de 6 mil que han contaminado todo nuestro litoral".

"Esto es un castigo para Ventanilla de parte de esta transnacional española, que quiere abusar de nuestro distrito", declaró al sitio de noticias EFE.

Foto: EFE

Según la activista, este suceso se puede convertir en "un as bajo la manga porque tenemos que rescindir estos contratos porque no tienen un plan de contingencia y, si lo tuvieron, no lo aplicaron".

Pescadores y turismo, principales afectados

Durante la manifestación, también se encontraba el grupo político izquierdista, Nuevo Perú, de la excandidata presidencial Verónika Mendoza, para manifestar al Gobierno de Pedro Castillo su rechazo al modelo económico neoliberal

"Estamos acá por las consecuencias de 30 años de neoliberalismo cuya lógica es la acumulación de ganancias por encima del medio ambiente, por encima de respetar los derechos de las personas, de los trabajadores, sobre todo ahora con este derrame que ha ocasionado un impacto brutal en la fauna y en los pescadores", señaló el dirigente de Nuevo Perú, Jorge Escalante.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Se está exigiendo una indemnización para los sectores aledaños y también creo que es necesario exigir una revisión de los contratos para evitar este tipo de situaciones nuevamente", añadió el militante izquierdista.