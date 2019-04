Reaparece Abu Bakr al Bagdadi, líder del Estado Islámico

El Cairo.- El líder del grupo terrorista Estado Islámico, Abu Bakr al Bagdadi, reapareció hoy en un vídeo, difundido en internet y cuya veracidad no ha podido ser comprobada, en el que asegura que "la batalla del islam contra los cruzados es larga", pese a la derrota del EI en Siria el pasado marzo.

El autoproclamado "califa" aparece sentado en el suelo, sobre unos cojines y con las piernas cruzadas, con una larga barba sin recortar y la cabeza cubierta por un pañuelo negro, y a su lado se puede ver un rifle apoyado en la pared de una estancia blanca en la que se encuentran otros hombres no identificados.

5) There is serious danger not only to the fact that Baghdadi, #ISIS’ so-called Caliph, is still alive--but also that he is able to reemerge to his supporters and reaffirm the group’s us-vs-the-world message after all the progress made against the group. pic.twitter.com/BbqFGM78O8 — Rita Katz (@Rita_Katz) 29 de abril de 2019

Al Bagdadi se refiere al último bastión del EI en Siria, la localidad de Al Baguz, de donde los yihadistas fueron expulsados el pasado marzo, lo cual puso fin al "califato" que el grupo radical proclamó en 2014 en los territorios que controlaba en este país y en Irak.

"La batalla de Al Baguz terminó y en ella fue evidente la barbaridad de los cruzados contra la nación musulmana, al mismo tiempo que fue evidente la paciencia y coraje de la nación musulmana, lo cual arrancó el corazón de los cruzados", dice el líder que no mira a la cámara sino que se dirige a sus acompañantes.

Asimismo, agradeció los sacrificios de todos los "mártires" que murieron en esa y en otras batallas, y aseguró que el EI ha realizado un total de 92 operaciones en ocho países, sin especificar cuándo.

Esas "conquistas" fueron una "venganza a los hermanos del Levante" (Oriente Medio) y "reafirman la unidad en las filas de los yihadistas, su determinación y conciencia de lo que exige la lucha y su entendimiento de la realidad que viven", destacó.

"Ataquen a sus enemigos y los desgasten a todos los niveles"

Los combatientes del EI "entienden que la batalla contra los enemigos es una batalla de desgaste", agregó Al Bagdadi, por lo que les aconsejó que "ataquen a sus enemigos y los desgasten a todos los niveles".

En este sentido, dio su "bendición" al juramento de lealtad al EI por parte de "los hermanos de Mali y Burkina Faso", a los que les pidió que "intensifiquen sus ataques contra la Francia cruzada y sus aliados, y que venguen a sus hermanos en Irak y el Levante".

Al Bagdadi se ve conversando con otros supuestos combatientes, cuya cara ha sido desdibujada por la productora del vídeo, Al Furqan, y que visten túnicas y pañuelos típicos de distintos países árabes, los cuales le presentan algunos documentos, que parecen referirse a las distintas actividades o provincias que integran el EI.

Esta es la primera vez que aparece en imágenes desde la proclamación del califato en Mosul (Irak) a mediados de 2014 y desde entonces sólo habían sido difundidos contados mensajes del líder de audio, el último en agosto de 2018.