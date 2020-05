Reaparece Anonymous y amenaza a EU tras muerte de George Floyd

El grupo Anonymous reapareció este fin de semana para amenazar al Departamento de Policía de Minneapolis, Estados Unidos y han acusado de brutalidad policial a los agentes que estuvieron en la detención de George Floyd.

En redes sociales publicaron un video, señaló el comportamiento de las autoridades de Estados Unidos que causó la muerte de del afroamericano George Floyd.

Anonymous message for the American Spring.



#Anonymous #JusticeForGeorgeFloyd #ICantBreathe #BlackLivesMatter pic.twitter.com/LY6XldgdNp — Anonymous (@YourAnonCentral) May 31, 2020

Anonymous envió un mensaje a Estados Unidos: "no confían en una organización corrupta que lleva la justicia del país, así que van a mostrar todos los crímenes que han ocultado al mundo".

El grupo de hacker ha declarado que el Departamento de Policía de Minneapolis cuenta con un horrible rastro grabado de violencia y corrupción, y cerca de 193 personas han muerto asesinadas por policías de esta fuerza.

You had Jeffrey Epstein killed to cover up your history of child trafficking and rape. We've have the recipts here: https://t.co/zYnSn3kCNe



https://t.co/rfqlmd4Mm4 — Anonymous (@YourAnonCentral) May 31, 2020

Así, el grupo hacktivista va a llevar la guerra contra el gobierno a través de las protestas raciales que se están sucediendo en el país. De esta manera, Anonymous plantea una misión clara de ventilar los trapos sucios de la brutalidad policial de los Estados Unidos.

La muerte de Floyd, de 46 años de edad, ha conmocionado al país y producido violencia en numerosas ciudades de Estados Unidos. Jefes de policía y sindicatos policiales han descrito la escena como injustificable y abuso de fuerza.

