Reconoce Biden labor de migrantes durante la visita de Beatriz Gutiérrez

Beatriz Gutiérrez Müller acudió a la Casa Blanca como invitada especial a la recepción en el Rose Garden que realizó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con motivo de la celebración del 5 de Mayo.

En el evento, el mandatario señaló que su país es uno conformado por migrantes, a la par de sentirse honrado por el impacto que han tenido los ciudadanos mexicanos nacidos en su territorio.

“Somos una nación de inmigrantes. Nosotros decimos eso, pero la gente actúa como si no lo creyera. Esa es nuestra fuerza”, resaltó Joe Biden. Mientras que su esposa Jill Biden en su oportunidad declaró: “Nuestra relación con México es especial. Joe siempre dice que la política es personal. Y estoy agradecida de seguir construyendo nuestra amistad”.

Dentro de la fiesta especial acudieron cerca de 100 invitados, quienes pudieron degustar de diversos platillos mexicanos y de bebidas como cerveza y margaritas.

AUTORIDADES CELEBRAN AMISTAD DE ESTADOS UNIDOS CON MÉXICO

Aunque el 5 de Mayo no es una fiesta nacional en México, su popularidad en Estados Unidos la ha convertido en una fecha en que los mexicano americanos celebran su herencia, algo que se resaltó durante la ceremonia especial.

Joe Biden señaló que la herencia cultural de sus ciudadanos es importante para la consolidación de lo que llamó el espíritu estadounidense. Esta es la segunda ocasión que el presidente celebra la fecha, después de que en 2021 la conmemoró al asistir a una taquería en Washington manejada por personas de origen mexicano.

Dentro de los Estados Unidos el bloque de votantes mexicoamericanos o de origen mexicano es cada vez más importante, por lo que las autoridades tanto demócratas como republicanos cada vez buscan más iniciativas para acercarlos de su lado en las urnas.

En general la población migrante con capacidad de votar año con año se incrementa y lo convierte en un grupo a seguir. Del lado demócrata, al que pertenece el presidente Joe Biden, buscan impulsar una reforma migratoria para una mayor protección para las personas que son llevadas de manera ilegal, en especial cuando son niños a los Estados Unidos.

Durante su encuentro el presidente aprovechó para hablar sobre esta reforma y pidió a los legisladores del Congreso estadounidense a aprobarla, pero de no hacerlo se tomarán otras iniciativas más pequeñas para apoyar a los migrantes. De momento la reforma se mantiene en reserva desde que fue enviada en la primera semana en que Biden asumió el cargo.

Happening Now: The President and First Lady host a Cinco de Mayo reception with Mrs. Beatriz Gutiérrez Mueller de López Obrador, wife of the President of Mexico. https://t.co/cqtSsm5a49 — The White House (@WhiteHouse) May 5, 2022

LA COMIDA ESPECIAL CON BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER

Joe Biden junto a su esposa Jill Biden bajaron del presidio donde se encontraban para saludar a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador de México, quien fungió en la ceremonia como invitada especial.

En su breve encuentro intercambiaron un par de palabras y Biden resaltó la importancia de su visita. “Me da mucha alegría estar con la primera dama de México. Es una mujer muy educada y que ha estado platicando mucho de las situaciones (respecto a lo que ocurre en ambos países)”, afirmó el presidente estadounidense.

Dentro del evento en el Rose Garden las mesas se adornaron de manera especial con colores festivos entre los que destacaban el naranja, azul y verde lima. Además de que en cada de las mesas contó con un arreglo florar en el centro.

Los asistentes pudieron degustar un menú conformado por ceviche, empanadas, tacos, tamales, ensalada de jícama y sandía, guacamole y como postre, churros con chocolate. Para las bebidas hubo una selección de cócteles, margaritas y cervezas.

Beatriz Gutiérrez Müller no tuvo oportunidad de dirigir un discurso durante su visita, pero el gobierno de México resaltó que su visita demuestra el buen momento y la amistad en la relación entre el país y Estados Unidos.





