Registran explosión por misiles en petrolera de Arabia Saudita

Este viernes, se registró una una serie de ataques con drones y misiles en Arabia Saudita, que provocaron un enorme incendio en una instalación de la petrolera Aramco en Yedá.

"Realizamos varios ataques con drones y misiles balísticos", incluyendo una "instalación de Aramco en Yedá (e) instalaciones vitales en Riad", afirmaron en un comunicado los rebeldes hutíes, respaldados por Irán.

La semana pasada se informó en medios locales que las Fuerzas de Defensa Aérea de Arabia Saudita interceptaron drones y misiles dirigidos para el recinto petrolero, pero en esta ocasión no fue posible y los insurgentes dieron con el blanco.

#Breaking | A few minutes ago, the Houthis attacked Jeddah and hit Aramco’s petroleum facilities in Jeddah, west Saudi Arabia, a loud explosion was heard and a fire broke out. pic.twitter.com/IW0nivmxVt — WorldNews IL (@WorldNewsIL) March 25, 2022

Cancelas prácticas de F1

Mientras se cumplía la primera práctica libre del Gran Premio de Arabia Saudita se registró una fuerte explosión.

Si bien la explosión fue al este y el Circuito de la Corniche de Yeda se encuentra al oeste si podía apreciar el fuego tras el ataque a las instalaciones petroleras de Aramco, lo que ocasionó una fuerte explosión y un incendio.

Se cree que precisamente porque se desarrolla en Gran Premio de Arabia Saudita, que reúne miles de turistas y acapara la atención mundial para los amantes de la Fórmula 1, los hutíes decidieron actuar contra territorio saudí.