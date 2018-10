Regresan a Honduras 2 mil migrantes de la caravana: Jimmy Morales

Guatemala.- El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, estimó hoy que entre 5,000 y 5,400 migrantes hondureños entraron a territorio guatemalteco y agregó que unos 2.000 ya han sido retornados de forma segura a su país.



El mandatario -quien este sábado mantuvo una reunión con su homólogo hondureño, Juan Orlando Hernández- aseguró que se trata de unas estimaciones preliminares, aunque estas cifras continuarán depurándose en los próximos días.



Los miles de migrantes -hombres, mujeres y niños- salieron hace una semana de San Pedro Sula y la mayor parte llegaron el viernes a la frontera de Guatemala y México, donde miles de ellos, unos 3,000, están esperando para cruzar y seguir su destino hacia Estados Unidos con el deseo de tener un mejor futuro fuera de la pobreza y la violencia.

Honduras

En un mensaje a la prensa de los presidentes, en el que no se aceptaron preguntas de los periodistas, Morales explicó que esta caravana está conformada mayoritariamente por hondureños, aunque aseguró que hay información de que hay personas de "algunas otras nacionalidades" que no detalló.Además de los que ya fueron regresados a, en estos momentos hay "algunos buses y microbuses" en ruta hacia la frontera hondureña con unas 500 personas.Morales animó a todos los migrantes a participar en este "retorno seguro" porque, dijo, "creemos nosotros que lo deben hacer" ya que todo "tipo de migración debe hacerse por las vías correctas y por las vías legales".El presidente -quien agradeció el apoyo de la comunidad internacional, especialmente de México y Estados Unidos, con los que están en constante comunicación- felicitó a la población guatemalteca por sus "muestras de solidaridad" con todas las personas que han entrado.Por su parte, el mandatario hondureño, que reconoció que la situación en la frontera con México "es difícil", dijo a los migrantes que "no se dejen engañar, que cuiden su vida, que reflexionen y que se den cuenta del enorme riesgo, del peligro al que están siendo sometidos".En este mismo sentido, anunció que hay un equipo de trabajo para recibir a todos los hondureños y que tienen en marcha un "paquete de ofertas en términos de oportunidad dependiendo de lo que quieran hacer de su vida", como emprendimiento o mejorar su nivel de vida en sus comunidades.Hernández, quien insistió en que todos los recursos están habilitados para financiar el regreso, recordó que un equipo de protección civil hondureño se quedará en Guatemala para colaborar con el traslado vía terrestre, incluido también el aéreo para las personas vulnerables, como ancianos, niños o madres en gestación.