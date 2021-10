La marihuana es más peligrosa cuando es ilegal: una explicación sobre el TCH y CBD

Ante la aprobación del uso lúdico y recreativo de la planta de marihuana en México muchos temas han entrado en debate respecto a la comercialización de este producto. Dentro de los vértices a tratar se encuentra la reducción de la violencia en el combate de las drogas, así como los daños o beneficios que la planta traerá a la salud.

“Algo que se ha dicho mucho de las personas que consumen drogas es que se vuelven violentas y atacan a la gente. Pero esto no es lo que sucede realmente”, apunta Johann Hari periodista que emprendió un viaje de tres años por distintos países donde el uso de la planta es legal, por lo que vio el impacto que hay en la sociedad tras la despenalización.

De acuerdo con estudios realizados por el King’s College de Londres, la prohibición de la marihuana potencializa el mercado de drogas más fuertes como la metanfetamina, cocaína y heroína, pues sin su aprobación tales drogas se pueden comercializar ilegalmente de manera más pequeña para venderla a un precio más alto.

Por lo anterior hacer la marihuana legal no significa avalarla, sino tomar una responsabilidad por los riesgos que pudiese llegar a poseer. Además su regularización podría abrir la puerta a nuevas investigaciones que demuestren qué tan dañina es en realidad y para qué sector de la población.

La marihuana, al igual que el alcohol o el tabaco, es una droga y como cualquiera trae consecuencias negativas para una porción considerable de las personas que la usan. La mejor manera de proteger a la sociedad de ellas es la legalización y regulación de este producto, apunta el estudio inglés.

¿Cómo es que legalizar la marihuana podría detener el uso de drogas más potentes?

En primera instancia es importante señalar que la gente no consume drogas porque sean legales o no debido al narcomenudeo que existe actualmente en el país.

En 2002 Portugal se enfrentó a uno de los peores problemas de comercialización ilegal de drogas en Europa, su desesperación por frenar ello los llevó a la decisión de despenalizar la posesión y uso de todas las drogas.

Las autoridades de aquél país lanzaron una campaña de salud masiva para ver al uso de la droga como una enfermedad crónica y no como un crimen.

Ante esta medida el número de personas que utilizaron drogas cayó del 44% al 35% de 2002 a 2012. Mientras que el uso de drogas potentes se redujo, así como las infecciones de VIH, hepatitis y sobredosis.

La marihuana provoca adicción ¿Se puede reducir con la legalización?

La adicción a la marihuana está más relacionado a una afectación psicológica que física, la demanda para el tratamiento de adicción de este producto se ha duplicado en países como Estados Unidos.

De acuerdo con estudios de dicho país, alrededor de 10% de la gente que prueba marihuana se volverá un consumidor frecuente. Esta cifra está directamente relacionada con los niveles psicoactivos del THC.

No obstante la adicción a la marihuana podría combatirse con una campaña de concientización y regulación masiva.

Según señaló la última encuesta de adicciones en México realizada por la Secretaría de Salud, únicamente el 8% de la población menor a los 18 años ha consumido cannabis de forma ilegal, mientras que el 13%, de 19 a 34 años, hicieron lo propio.

La regularización del mercado del cannabis llevaría a una reducción de su consumo ilegal lo cual, según apuntan investigadores holandeses, conllevaría además a un uso consciente del producto minimizando los casos de adicción en torno a la planta.

“Los adictos toman drogas para escapar de sus problemas, pero las drogas no resuelven ninguno de ellos. En cambio se convierten en un nuevo problema. Pero castigar a la gente por sus mecanismos de afrontamiento no saludables, no cambia nada sobre sus causas principales”, indica Margriet Van Laar, coordinadora de análisis sobre tendencias en materia de drogas del Instituto Holandés para la Salud Mental y las Adicciones (Trimbos).

Van Laar señala que para combatir una posible adicción a la marihuana, es de suma importancia conocer el pasado de la persona, pues si tiene antecedentes de ansiedad o depresión son más propensos a caer en una adicción.

“Por ello es muy importante que se lleve a cabo una campaña de concientización, para que los consumidores conozcan los riesgos que esto podría traerles”, puntualiza la investigadora holandesa.

¿El THC o CBD tiene efectos negativos en el cuerpo?

En un estudio realizado en Holanda en 2017 desvinculó al uso de la marihuana con las afectaciones arteriales y problemas pulmonares, demostrando que el consumo no está relacionado con tales padecimientos.

De hecho esta investigación demostró que el único riesgo elevado por el consumo del cannabis recae en las encías. No obstante los especialistas señalaron que utilizar cualquier tipo de droga mientras tu cerebro está en desarrollo es malo para la salud, pues este entra por un proceso de relajación en caso del consumo de THC o CBD.

Uno de los efectos negativos de su consumo recaería en la psicosis o ansiedad que le daría al consumir, para combatir ello la investigadora Van Laar aseguró que los consumidores deben informarse de forma óptima sobre los tipos de cannabis, THC o CBD ya cada uno de ellos tiene una reacción diferente en el cuerpo.

“Si un consumidor con antecedentes de depresión o cuadros de ansiedad consume el cannabis tiene mayor probabilidad de caer en psicosis” indicó la investigadora “ es por eso que las campañas de concientización son vitales para conocer los campos que podría potencializar su uso”.

Por otro lado, algunas investigaciones en Canadá inducen que el uso del THC y/o CBD puede potencializar el tratamiento de lesiones musculares y/o articulares, señala el CEO de ‘Endobalanz’,empresa dedicada a la investigación y tratamiento de este componente del cannabis.

¿Cuáles son las diferencias entre el THC y CBD?

Para conocer los beneficios que podría traer su legalización y comercialización, es de suma importancia comprender la diferencia que existe entre los diferentes tipos de plantas de marihuana.

La planta contiene dos tipos de componentes del cannabis, el THC y CBD. A grandes rasgos el primero contiene los ingredientes psicoactivos, mientras que al segundo se le atribuye el contrarrestar los efectos de psicosis que podría generar el consumo del cannabis.

Al THC se le atribuyen los efectos lúdicos, mientras que el CBD contiene los atributos beneficiosos para la salud e industrialización, pues de éste se deriva la producción del cáñamo de la planta, por ejemplo.