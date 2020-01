Reina Isabel II aprueba ley sobre el Brexit

La reina Isabel II aprobó el jueves el proyecto de ley del Brexit elaborado por el gobierno de Boris Johnson, dándole fuerza de ley, anunció el ejecutivo británico a ocho días de la salida de la Unión Europea.

"Su majestad la reina ha dado su asentimiento real" al texto que regula los términos del divorcio con la UE, anunció en Twitter el ministro de Brexit, Steve Barclay.

Her Majesty the Queen has now granted #RoyalAssent to the #BrexitBill which therefore becomes the #BrexitAct. Enshrined in law, this enables the UK to leave the EU on 31st Jan. pic.twitter.com/hzv2o2bMfr — Steve Barclay (@SteveBarclay) January 23, 2020

"Esto permite al Reino Unido salir de la UE el 31 de enero", agregó, poniendo fin a 47 años de complicada relación.

La aprobación de la legislación por la monarca es uno de los últimos pasos antes de que el Reino Unido se convierta en el primer país en abandonar el bloque, tras más de tres años de arduas negociaciones.

Faltan ahora la firma del Tratado de Retirada por Johnson y los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Consejo Europeo, Charles Michel, y que el Parlamento Europeo ratifique el acuerdo en una sesión prevista el próximo miércoles.

Decidido por 52% de votos en el referéndum en 2016, cuyo resultado conmocionó dentro y fuera del país, el Brexit estaba inicialmente previsto para el 29 de marzo de 2019.

Pero la pugna en el Parlamento entre partidarios y detractores del Brexit, situados tanto a la izquierda como a la derecha del espectro político, llevó a un bloqueo que obligó a posponer la fecha tres veces.

Confirmado como primer ministro con amplia ventaja en las legislativas anticipadas de diciembre, Johnson, que había prometido cumplir con el Brexit "a toda costa", rompió el bloqueo al obtener una aplastante mayoría conservadora probrexit en el Parlamento.