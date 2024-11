Reina Letizia rompe en llanto manchanda de lodo durante su visita a Valencia

Felipe VI y la reina Letizia visitaron Paiporta, Valencia, una ciudad que quedó afectada por el paso de la DANA y que provocó una catástrofe.

Los monarcas llegaron acompañados este domingo por el presidente Pedro Sánchez para acercarse y brindar su apoyo a los damnificados, sin embargo, no tuvieron el recibimiento que esperaban.

Resguardados por un séquitos de guardias reales y la policía española; el rey Felipe, la reina Letizia y Sanches fueron bañados con una lluvia de lodo y con reclamos por el mal trato que la gente ha recibido tras el desastre natural que dejó al menos a 217 personas muertas.

La reina Letizia rompe en llanto tras agresiones con lodo en Valencia

A pesar de la ira de los pobladores valencianos, la pareja Real, continuó la visita y se acercó a personas entre la multitud para asegurarles que se encontraban con ellos y la corona española brindaría su ayuda.

La reina Letizia soportó insultos como el de una mujer que le reprochó no tener ningún problema con el agua a diferencia de ella.

Una mujer trató de consolar a la reina Letizia. / Foto: EFE

"¡Que os vayáis, a ti no te falta agua", gritó una mujer cerca de la cara de la reina.

La desesperación e indignación de las personas provocaron que Letizia rompiera en llanto.

Una mujer abrazó a la reina Letizia mientras daban un recorrido en Valencia. / Foto: EFE

Cuando otra mujer se acercó a ella para tratar de consolarla y explicarle que los insultos eran debido a la frustración de los vecinos ante el caos que padecen desde hace días.

La reina letizia escuchó a una mujer que pedía ayuda de las autoridades españolas para superar la crisis tras elimpacto del fenómeno meteorológico. / Foto: EFE

“No es por usted. Tres días para que llegue el ejército, no tenemos ropa, no tenemos comida, no tenemos nada,nos están mintiendo”, les dijeron dos mujeres a la reina.

“Tenéis razón”, expresó la reina de España entre lágrimas.

En redes sociales, vecinos de Valencia, mostraron su descontento con la corona y el gobierno español, ante la mala gestión de las labores para atender a los afectados. También se quejaron de la exageración de elementos de seguridad que impedían el paso de ayuda humanitaria.

Brava vecina de Paiporta, por dicele a la reina Letizia, lo que pensamos TOD@S los valencianos.”¿A qué venís, si estamos muertos ya, a qué venís, que vais a sacar?”. Vienen a pasearse por las calles que hemos despejado con nuestras manos. #Dana #Valencia #ElPuebloSalvaAlPueblo pic.twitter.com/AlKxrnwKm7 — 💜MFucsiaJurisprudencia🌷 (@SunnyPrettyRose) November 3, 2024

Con información de EFE y AFP