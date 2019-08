Renuncia la principal diplomática de EU para América Latina

La principal diplomática de Estados Unidos para las relaciones con América Latina, Kimberly Breier, renunció a su cargo, anunció el jueves el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, aduciendo motivos personales.

"Después de más de dos años de trabajo hasta tarde y viajes constantes, Kim Breier va a dejar su cargo para pasar más tiempo con su familia", dijo Pompeo en Twitter.

La partida de la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental se produce tras la firma de un controvertido acuerdo de inmigración con Guatemala, que convierte a esa nación centraoamericana en un país de acogida de migrantes que atraviesan su territorio con destino a Estados Unidos.

El diario The Washington Post, que informó sobre la renuncia de Breier antes del anuncio oficial, dijo que la diplomática se iba en medio de diferencias con la Casa Blanca sobre el pacto, muy criticado por asociaciones de derechos humanos.

Según el Post, Breier se enfrentó con el alto asesor del presidente Donald Trump, Stephen Miller - conocido por sus posturas antiinmigrantes -, quien la habría reprendido por la aparente falta de entusiasmo por el acuerdo.

El pacto, que provocó protestas y acciones legales en Guatemala, fue firmado el 26 de julio, después de que Trump amenazara con imponer impuestos a las remesas y aumentar los aranceles a las exportaciones del país centroamericano por "romper" las negociaciones en curso para sellar lo que llamó "un necesario Acuerdo de Tercer (País) Seguro".

Breier fue quien lideró las negociaciones con funcionarios mexicanos en junio después de que Trump hiciera una amenaza similar a México si no frenaba los flujos migratorios a Estados Unidos, conformados en su mayoría por centroamericanos.

