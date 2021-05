Renuncia ministro de Hacienda en Colombia tras protestas masivas contra reforma tributaria

El ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, renunció este lunes al cargo tras presentar un frustrado proyecto de reforma tributaria que desató masivas y violentas protestas en el país.

"Mi continuidad en el gobierno dificultaría la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios" para llevar a cabo una nueva propuesta fiscal, indicó en un comunicado.

Mundo Protestas en Colombia dejan al menos 17 muertos y 800 heridos

Carrasquilla será reemplazado por el economista José Manuel Restrepo, actual ministro de Comercio, anunció en Twitter el presidente, Iván Duque.

El mandatario ordenó en la víspera retirar la iniciativa que se debatía en el Congreso ante la presión en las protestas por todo el país que dejan al menos 19 muertos y 800 heridos, según autoridades.

➡️ Iván Duque retira polémico proyecto de reforma tributaria en Colombia

El ministro saliente advirtió que, "en ausencia de una reforma (...), la estabilidad macroeconómica del país se vería seriamente comprometida".

Presentada como una forma de aliviar las cuentas de la cuarta economía latinoamericana, la iniciativa fue rechazada por oposición, aliados políticos y manifestantes que la acusaron de castigar a la clase media y ser inoportuna en plena crisis desatada por la pandemia.

He designado como nuevo @MinHacienda a José Manuel Restrepo, quien ocupa actualmente @MincomercioCo. Economista con Maestría en Economía en El London School of Economics y Doctorado en Administración de U. de Bath, exrector U. Rosario, y de enorme vocación de servicio al país. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 3, 2021

Duque anunció el domingo un nuevo texto que excluirá los aspectos más polémicos de la anterior iniciativa, como el aumento del IVA en bienes y servicios y la ampliación de la base de contribuyentes al impuesto de renta.

En su lugar, buscará gravar temporalmente a empresas y clases sociales más ricas, declaró el mandatario conservador cuya popularidad roza el 33%.

Carrasquilla fue ministro de Hacienda entre 2003 y 2007 de Álvaro Uribe, jefe del partido Centro Democrático y mentor del actual presidente.

Foto: AFP

Desde el miércoles, decenas de miles de personas se tomaron las calles para rechazar la reforma tributaria. A la par de las manifestaciones que son pacíficas en su gran mayoría, se presentan disturbios. El gobierno sacó los militares a las calles para apoyar a la policía en el control de los desmanes.

La Defensoría del Pueblo (Ombudsman) informó este lunes sobre la muerte de 18 civiles y un policía, mientras el ministerio de Defensa contabiliza 846 lesionados, de los cuales 306 son civiles.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Las autoridades han capturado a 431 personas en los disturbios y acusan a grupos armados de infiltrar la protesta. Pero oenegés y oposición coinciden en denunciar graves abusos cometidos por la fuerza pública.

En su peor desempeño en medio siglo, el Producto Interno Bruto (PIB) del país se hundió 6.8% en 2020 y el desempleo trepó al 16.8% en marzo. Casi la mitad de los 50 millones de habitantes está en la informalidad y la pobreza golpea al 42.5% de la población.

Las manifestaciones ocurren en medio de una nueva ola de covid-19. El virus deja en 13 meses más de 2.9 millones de contagios y 75 mil 164 muertos en Colombia.