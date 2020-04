Renuncia secretario de marina de EU tras escándalo con soldados infectados de Covid-19

El secretario de la Marina estadounidense, Thomas Modly, muy criticado por su gestión de la crisis provocada por el contagio de varios militares del portaaviones nuclear Theodore Roosevelt, dimitió, anunció este martes el secretario de Defensa, Mark Esper.

"Esta mañana he aceptado la dimisión del señor Modly", tuiteó Esper. "Nombro al subsecretario del Ejército de Tierra, Jim McPherson, como secretario interino de la Marina", añadió.

"Él renunció por su propia voluntad, colocando a la Marina y a los marineros por encima de sí mismo para que el USS Theodore Roosevelt y la Marina, como institución, puedan avanzar", agregó el secretario de defensa estadounidense.

"Su cuidado por los marineros era genuino. El secretario Modly sirvió a la nación durante muchos años, tanto con uniforme como sin él. Tengo el más profundo respeto", expuso Espere en Twitter.

"Esta mañana he aceptado la dimisión del señor Modly", tuiteó Esper. "Nombro al subsecretario del Ejército de Tierra, Jim McPherson, como secretario interino de la Marina", añadió.

Renuncia capitán

El pasado 5 de abril, El Pentágono defendió su polémica decisión de despedir al capitán de un portaaviones que pidió ayuda a sus superiores para hacer frente a un brote de coronavirus en su buque y cuya carta se filtró a los medios de comunicación.

Mientras, el diario The New York Times confirmó que el capitán Brett Crozier, alabado como un "héroe" por la oposición demócrata en EU, dio positivo por coronavirus, según dos de sus amigos consultados por el rotativo.

Brett Crozier, excapitán del portaaviones Theodore Roosevelt Foto: AFP

El caso de Crozier, que hasta el 2 de abril era el capitán del portaaviones nuclear Theodore Roosevelt atracado en el puerto estadounidense de Guam, en el Pacífico, generó polémica en EU después de que la Armada decidiera relegarlo de su cargo.

El pasado martes, Crozier escribió una carta a sus superiores en la que advertía que necesitaban una acción decisiva para salvar las vidas de los 4 mil 865 miembros de su tripulación, de los que al menos 155 han dado positivo por COVID-19.

"No estamos en guerra. Los marineros no deben morir. Si no actuamos ahora, estamos fracasando a la hora de cuidar a nuestro activo más confiable: nuestros marineros", escribió Crozier.

Su carta se filtró al diario The San Francisco Chronicle, y el ahora exsecretario interino de la Armada de EU, Thomas Modly, anunció el jueves el despido de Crozier por considerar que demostró un "mal criterio" al enviar su misiva por correo electrónico a hasta 30 personas.

"Creo que el secretario interino Modly tomó una decisión muy dura, y es una decisión que yo apoyé", dijo este domingo el secretario de Defensa de EU., Mark Esper, a la cadena de televisión CNN. "(Modly) Perdió la fe y la confianza en el capitán debido a sus acciones. Es otro ejemplo más de cómo los líderes tienen que rendir cuentas por sus acciones", agregó Esper.

El 1 de abril, Estados Unidos se encontraba evacuando a miles de marineros de su portaaviones nuclear USS Theodore Roosevelt en Guam, luego de que el capitán del navío advirtiera que el brote de coronavirus a bordo amenaza las vidas de los tripulantes.

Según la Armada estadounidense, se han registrado 93 casos de COVID-19 entre los 4 mil 800 tripulantes del portaaviones.