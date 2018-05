Reportan al menos ocho muertos tras tiroteo en escuela secundaria en Texas

La agencia Reuters confirmó que al menos ochos estudiantes han muerto durante el suceso pero hasta el momento no se ha confirmado dicha cifra.

El Distrito Escolar Independiente de Santa Fe emitió un comunicado donde reveló el estado de los estudiantes y las medidas de seguridad que se tomaron.

Por su parte, el sheriff de condado de Galveston también confirmo varios decesos y lesionados pero sin dar una cifra específica, dejando en claro que más adelante se darán detalles al respecto.

On the scene now. No longer an active situation. Personnel treating the injured. Info is still preliminary, but there are multiple casualties. @HCSOTexas is on the scene with other law enforcement assisting in the search of the school. — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) 18 de mayo de 2018

El subdirector de la escuela, Cris Richardson, ha anunciado ante los periodistas reunidos en el lugar que el tirador "ha sido arrestado".

El tiroteo se registró este viernes en una escuela secundaria de la ciudad estadounidense de Santa Fe, informó el Distrito Escolar Independiente de Santa Fe.

El distrito dio a conocer en su cuenta de Facebook que el tirador se encontraba activo en la Escuela Secundaria Santa Fe.

Esta mañana ocurrió un incidente en la escuela secundaria que involucró a un tirador activo. El distrito ha iniciado un cierre. Enviaremos información adicional tan pronto como esté disponible.

De acuerdo a las autoridades, un hombre armado ingresó a una clase de arte en la escuela y comenzó a disparar con lo que parecía una escopeta.

El centro escolar fue acordonado, mientras que el sheriff de condado de Galveston reportó que los agentes del orden público habían respondido a la situación.

Shooting incident reported at Santa Fe High School in Galveston County. We have @HCSOTexas units enroute to assist. Large police presence, please avoid the area. #hounews #lesm — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) 18 de mayo de 2018