Reportan disparos en centro comercial de Carolina del Norte; hay 3 personas heridas

En pleno Black Friday, se registraron varias detonaciones de arma de fuego en una plaza comercial en Carolina del Norte, dejando como saldo tres personas lesionadas, entre ellas un niño de 10 años; hay una persona detenida.

Alrededor de las 15:43 horas se registró el incidente en el centro comercial The Streets at Southpoint en Durham, Carolina del Norte; las personas que se encontraban en el lugar tuvieron que resguardarse al interior de las tiendas mientras las autoridades revisan el lugar.

The Streets at Southpoint Durham, NC

Possible shooting I don’t know people were running I heard one but I wasn’t sure #durham #durhamnc #streetsatsouthpoint #shooting #fights pic.twitter.com/SDogvTirQg — Jon P. (@jon_dallastx) November 26, 2021

A las 16:22 el Departamento de Policía de Durham informó que los visitantes del popular centro comercial están siendo desalojados y las instalaciones permanecerán cerradas mientras se realizan las investigaciones correspondientes, pero la situación ya fue controlada.

Mark-Anthony Middleton, funcionario del Ayuntamiento de Durham, comentó para el medio local WRAL que tres personas resultaron heridas y la policía detuvo a una persona.

Por su parte, Patrice Andrews, jefa de la Policía de Durham, informó en conferencia de prensa que entre las tres personas lesionadas se encuentra un niño de 10 años de edad, pero sus vidas no se encuentran en riesgo.

De acuerdo con Andrews, los disparos se habrían producido luego de una discusión entre dos grupos de personas, que aparentemente se conocían. En el lugar fue detenida una persona; sin embargo, la policía continúa buscando más sospechosos.

DPD is investigating a shooting incident at The Streets at Southpoint. The mall is being evacuated and will be closed while DPD investigates the incident. Motorists are advised to avoid the area. There is no further threat at the mall. — DurhamPoliceNC (@TheDurhamPolice) November 26, 2021 #BreakingNews #update at #Southpoint mall shooting by @TheDurhamPolice . Three people have been shot, including a 10 year old. Another three injured as people fled the mall. Preliminary investigation shows the shooting happened between two groups who knew each other. @WNCN pic.twitter.com/ka0H5tRAHN — Lillian Donahue (@LillianDonahue) November 26, 2021













