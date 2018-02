[Video] Explosión en Leicester deja cuatro heridos; descartan terrorismo

Una explosión destruyó el domingo una tienda y una residencia en la ciudad de Leicester, en el centro de Inglaterra, y dejó al menos cuatro heridos, informaron las autoridades.



La policía británica dijo que en esta etapa no hay ningún indicio de que la explosión haya estado fue vinculada al terrorismo.

Imágenes y videos publicados en Twitter mostraron llamas elevándose en el cielo desde el sitio, que quedó reducido a escombros.

"Todos los servicios de emergencia están atendiendo esto", dijo la fuerza de la policía local en un comunicado. "Por favor, eviten el área".

| Major Incident |



19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area. — LeicestershirePolice (@leicspolice) 25 de febrero de 2018

El servicio local de ambulancias dijo que llevó a cuatro pacientes al hospital y que su equipo de respuesta a situaciones de riesgo estaba en el lugar. El departamento de bomberos dijo que envió seis camiones tras los reportes de una gran explosión.

Fire engulfs a building in Leicester after what appears to have been an explosion - four people are in hospital. pic.twitter.com/L2NwyFiqZt — BBC East Midlands (@bbcemt) 25 de febrero de 2018

Una imagen utilizada por el periódico Leicester Mercury mostró un incendio y los escombros de un edificio destruido que, según dijo, albergaba una tienda y un apartamento encima.

This footage shows the aftermath of an apparent explosion in the Hinckley Road area of Leicester. Police have declared a "major incident." More information as we get it. pic.twitter.com/ghVIGEYjdk — BBC East Midlands (@bbcemt) 25 de febrero de 2018

"Escuchamos una explosión enorme. Fue bastante aterrador", dijo un residente no identificado que vive a pocas calles de distancia, según una cita reproducida por el Mercury.



"Fuimos a mirar por las ventanas del piso de arriba y vimos un montón de humo, y luego, unos segundos después, enormes llamas anaranjadas", agregó.