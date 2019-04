"Terrible incendio" consume catedral de Notre Dame de París

Turistas fueron desalojados de la catedral de Notre Dame en París, Francia, por un fuerte incendio registrado en lo alto del templo, el cual ya ha consumido hasta el 40% de la construcción.

Por medio de redes sociales ya se difunden imágenes y videos de este incidente que cubre en llamas a uno de los templos más visitados en el mundo con 850 años de existencia. En las imágenes se puede apreciar la gran nube de humo.

En el lugar ya se encuentran elementos de seguridad, quienes ya laboran con el fin de sofocar el incendio y acordonaron la zona para evitar accidentes.

#NotreDame en llamas en el #DiaMundialDelArte. En redes sociales ya se difunden imágenes y videos de este incidente https://t.co/mJf6J9RFM8 pic.twitter.com/CzmJqowKhs — El Sol de México (@elsolde_mexico) April 15, 2019

Hasta este momento se desconocen las causas del incendio, así como si existen lesionados o víctimas que lamentar.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, lamentó los hechos y calificó como "terrible" el incendio, además, hizo un llamado a los parisinos y turistas para respetar el perímetro de seguridad.

"Se está produciendo un terrible incendio en la catedral de Notre-Dame en París. Los @ PompiersParis están tratando de controlar las llamas. Nos movilizamos en el lugar en estrecha relación con @ dioceseParis . Invito a todos a respetar el perímetro de seguridad".

Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 15, 2019

Cabe destacar que hoy se celebra el Día del Arte y el siniestro ocurrió a poco tiempo de que el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, diera a conocer detalles sobre lo que ha venido acechando al país desde hace varios meses, los chalecos amarillos.

Macron aplaza discurso

El presidente Emmanuel Macron aplazó un mensaje al país que tenía previsto realizar este lunes en la noche en relación con la crisis de los "chalecos amarillos", a raíz del "terrible incendio" que está arrasando la catedral Notre Dame de París", anunció el palacio del Elíseo.

La presidencia no precisó cuando tendrá lugar esta intervención, mientras todos los canales de televisión y las redes sociales difunden las impresionantes imágenes de la catedral gótica, un verdadero símbolo de París que se consume por la llamas.





Incendio en Notre Dame es horrible de ver: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el incendio de la catedral de Notre Dame en París como "horrible" y sugirió desplegar aviones cisterna para combatir las llamas.

"Es tan horrible ver el enorme incendio en la catedral de Notre Dame en París. Tal vez se puedan usar aviones cisterna para apagarlo. ¡Debe actuarse rápidamente!", tuiteó el mandatario.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019

