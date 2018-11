Autoridades reportaron un tiroteo en el Centro Médico Nacional Militar ‘Walter Reed’ ubicado en Bethesda, Maryland a las afueras de Washington D.C.

Sin embargo no se han encontrado indicios del sujeto armado abrió fuego en el Centro Médico, más grande de tipo militar de Estados Unidos.

A través de Twitter la Policía del Condado de Montgomery reportó dicha situación.

MCP has been called to assist with the report of a possible active shooter at the Walter Reed Nat Mil Med Ctr located at 8901 Rockville Pike. More information will be released as it is confirmed. Call received to assist - 2:23 pm. — Montgomery Co Police (@mcpnews) 27 de noviembre de 2018 1415, 27NOV18: There is a report of an active shooter in the Bldg. 19 basement. If you are on the installation, go to the nearest available vehicle, structure, or building that provides a measure of protection and lockdown. If you are not on the installation, stay away. — NSABethesda (@nsabethesda) 27 de noviembre de 2018

Aún no hay informes de lesionados o muertos, pero los elementos policiacos ya se encuentran en el lugar para atender el incidente.