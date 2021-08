Reportan tiroteo en Times Square

Este domingo se reportó un nuevo tiroteo en Estados Unidos, esta vez, afuera de una tienda en Times Square, en Nueva York, donde autoridades acudieron al sitio para atender la situación.

A través de redes sociales se difundió un video, donde se aprecia a la multitud correr aterrada ante lo que sucedía.

🚨 #USA

Times Square la Police départementale de new york récolte des témoignages dans la rue



Une personne serait blessée mais on ne sait pas comment.

Las filmagens mostram el momento en que las personas corren para se abrigar después que los tiros son disparados.

A polícia não confirmou feridos neste momento.

O atirador fugiu.

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía de Nueva York asistió al llamado y acordonó rápidamente la zona de la calle 46 y la Séptima Avenida.

Las autoridades recibieron la llamada de emergencia alrededor de las 5:50 de la tarde, en la que se reportó a una persona herida de bala.

Al llegar al lugar encontraron a una persona con una herida de bala en la pierna, misma que fue trasladad al hospital.