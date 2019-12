Reportan tiroteo en zona residencial de Columbus, Ohio

Estados Unidos.- La policía de Columbus en el estado de Ohio reportó un tiroteo en una zona residencial al oeste de la ciudad.

Se trata de un agresor que se encuentra al interior de un inmueble y mantiene una situación de rehenes, en el lugar se encuentra un equipo negociador para evitar una tragedia.

Momentos antes, la policía local informó en su cuenta de Twitter que un hombre realizó disparos contra oficiales en la zona de Apple Blossom Lane y Eakin Road.

Tras la alerta de tiroteo se emprendió la movilización del equipo especial táctico armado (SWAT), confirmaron medios locales.

HAPPENING NOW 12/16/19 2:25pm:



Shots fired near Apple Blossom Lane off Eakin Rd. (West Columbus)



Male firing multiple shots.



Patrol officers, SWAT and hostage negotiators on scene.



STAY OUT OF THE AREA.



*We'll share more details as they become available. pic.twitter.com/tezfNmIERI — Columbus Ohio Police (@ColumbusPolice) 16 de diciembre de 2019 2ND UPDATE 12/16/19 3:20pm:



CPD’s Assault Unit responding.



Evacuations are occurring at nearby homes. @COTABus assisting.



Suspect remains inside home.



Hostage negotiators working for a peaceful surrender.



Unclear how many people are inside home. https://t.co/xV883tXL3U pic.twitter.com/S13IwLaoIR — Columbus Ohio Police (@ColumbusPolice) 16 de diciembre de 2019

