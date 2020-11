Reportan toma de rehenes en edificio de Ubisoft Montreal

Una fuerte movilización policiaca se registró la tarde de este viernes en Montreal, luego de que medios locales reportaran una toma de rehenes en el edificio de la compañía Ubisoft Montreal.

La actividad policiaca se registró a las 13:30 hora Montreal en las inmediaciones del inmueble ubicado en el bulevard Saint Laurent y la calle Saint Viateur.

De acuerdo con la policía de Montreal, al filo de las 14:00 horas, un grupo especial de policías se encontraba en el lugar, sin reporte de heridos o fallecidos.

En Twitter, la policía pidió a la gente alejarse del área mientras evaluaba la situación.

Officers have been sent to the location following a 911 call. Specialized #SPVM officers are on site inspecting the premises. There are no injuries reported. https://t.co/omrH0sYHbQ — Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020 There is an ongoing police operation at the corner of Saint-Laurent and St-Viateur. We ask people to avoid the area. The #SPVM is currently validating information and more details will follow. pic.twitter.com/44PjWzsCOh — Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

Al lugar llegaron vehículos de respuesta inmediata como carros blindados y ambulancias. Un helicóptero también sobrevolaba el área.

De acuerdo con el medio local Montreal CTV News, no está claro cuántas personas hay al interior del edificio.

Las primeras imágenes difundidas en redes sociales muestran a personas en el techo del edificio sin mostrar signos de pánico.

En imágenes ▼

This is happening right now near @UbisoftMTL - @CBCMontreal @CBCTheNational @CTVMontreal @CTVNews @Global_Montreal @LP_LaPresse @LeDevoir pic.twitter.com/ZxiJrAkkbm — Paul Desbaillets (@pauldesbaillets) November 13, 2020 Breaking: A police operation is underway in Montreal, Canada.

Journal de Montreal is reporting that a possible hostage situation involving dozens of people is ongoing in the Ubisoft building. pic.twitter.com/qdxNRoTP3C — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 13, 2020 Ambulances head towards Ubisoft building in Montreal’s Mile End. https://t.co/3zrn2gl8Gv pic.twitter.com/JOByp14S7r — The Post Millennial (@TPostMillennial) November 13, 2020