Reportan varios heridos por tiroteo en hospital de Chicago

Varias personas resultaron heridas en un tiroteo en las inmediaciones de un hospital de Chicago, anunció la policía de la metrópoli estadounidense, que llamó a la población a evitar la zona.

"Disparos (...) cerca del hospital Mercy", tuiteó el portavoz de la policía de Chicago, Anthony Guglielmi, que llamó a la población a evitar la zona.



Guglielmi alertó sobre "múltiples víctimas", incluyendo un "agente de la policía" que se encuentra "en estado crítico pero recibe una excelente atención".

A #ChicagoPolice officer has been shot in the active shooter incident at Mercy Hospital. He is in critical condition but receiving excellent care. Please send your prayers. pic.twitter.com/kFfMY1ZmF7 — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) 19 de noviembre de 2018

"La policía hace una búsqueda metódica del hospital. Al menos un posible atacante recibió un tiro", añadió.

Según los medios locales, los pacientes del hospital estaban siendo evacuados, algunos en sillas de ruedas.

Un dispositivo policial de envergadura fue desplegado alrededor del hospital universitario.