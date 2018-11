Republicanos y demócratas deben reunirse para arreglar la frontera de una vez por todas: Trump

Donad Trump manifestó esta mañana que tanto republicanos y demócratas deben reunirse con un importante paquete de seguridad para arreglar la frontera. Mundo

Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente de EU dejó claro que tras 40 años de conversaciones entre los partidos, llegó el tiempo de tomar acción y tener los fondos para la creación del muro fronterizo.

Republicans and Democrats MUST come together, finally, with a major Border Security package, which will include funding for the Wall. After 40 years of talk, it is finally time for action. Fix the Border, for once and for all, NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de noviembre de 2018

Los republicanos y los demócratas deben reunirse, finalmente, con un importante paquete de seguridad fronteriza, que incluirá fondos para el muro. Después de 40 años de conversación, finalmente es tiempo de acción. Arreglar la frontera, de una vez por todas, ahora!

Cabe recordar, que el día de ayer el mandatario renovó su amenaza de cerrar "toda la frontera" con México, incluyendo los intercambios comerciales, si la situación migratoria llegaba a salirse de control y ha autorizó a los militares a usar la fuerza "si fuera necesario".

Hasta ahora, los cerca de cinco mil 900 militares desplegados en la frontera con México sólo podían usar la fuerza contra los inmigrantes en defensa propia, pero la autorización de Trump abre la puerta a que puedan emplearla "si fuera necesario" para "proteger" a agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Con información de EFE