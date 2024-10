Rey de España, sin visos de disculpas con México por la Conquista y apela a la amistad en conflicto

En medio de la tensión política entre México y España por la exclusión del rey Felipe VI a la investidura de Claudia Sheinbaum, el monarca español dejó en claro este viernes que no se dará una disculpa por la Conquista y, en cambio, apeló al respeto sostenido en la amistad a la hora de hablar de posibles discrepancias en la comunidad iberoamericana.

Durante el Encuentro de Academias Hispanoamericanas de la Historia que se realizó en Trujillo, ciudad de Cáceres, el rey español no habló directamente sobre el tema, pero su discurso tuvo referencias al reclamo del Gobierno de México sobre una disculpa tras los atropellos a los pueblos originarios durante la Conquista.

"El foco de nuestra atención debe orientarse hacia el presente para así preparar o construir un futuro aún mejor, de mayor provecho compartido, de mayores oportunidades", dijo en la apertura del encuentro de historiadores hispanoamericanos organizado por la Fundación Obra Pía de los Pizarro.

El rey español señaló que "lo esencial es tomar impulso en tanto que nos une, en nuestras afinidades, para a fin de cuentas alcanzar respuestas pragmáticas, útiles y equilibradas".

Además, Felipe VI subrayó el espíritu científico de este encuentro de historiadores, "ese que, libre de prejuicios e intereses, permite analizar, interpretar, coincidir o discrepar, siempre desde el rigor y el entendimiento de cada contexto histórico".

Asimismo, agradeció a la Real Academia de la Historia la puesta en marcha, junto a las Academias del hemisferio americano, de un espacio "para avanzar juntos, conocernos y comprendernos cada vez mejor, como sociedades y como países".

"La cultura es la piedra sobre la que se levanta nuestra hermandad, el elemento que vertebra nuestra identidad", expuso el monarca; un mensaje que fue recogido en las conclusiones del encuentro "Repensar Iberoamérica: construyendo el futuro" celebrado en Veracruz en 2014.

El rey concluyó su intervención con dos versos del escritor mexicano Octavio Paz: "Saber partir el pan y repartirlo/el pan de una verdad común a todos".

La exclusión de Felipe VI de la investidura de Claudia Sheinbaum fue por la falta de respuesta a una carta enviada en 2019 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde se pedía que España se disculpara por los atropellos a los pueblos originarios durante la Conquista.

Ante ello, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tachó de "inaceptable e inexplicable" la exclusión de Felipe VI en la investidura, un hecho inédito en Latinoamérica.

Asimismo, España anunció que, por no invitar al rey, no enviaría a ningún representante a la ceremonia de Sheinbaum, quien después acusó a la Corona española de "agraviar al pueblo de México" por no responder la misiva de López Obrador y no disculparse por los abusos.

La tensión política escaló aún más cuando el Ministerio de Exteriores de España convocó al embajador mexicano en Madrid, Quirino Ordaz, para trasladarle una nota verbal en la que manifestaba su queja por no haber invitado al rey a la ceremonia.

En respuesta, la canciller Alicia Bárcena declaró que México esperaba una "ceremonia de desagravios" en la que la Corona española reconociera los abusos que hubo contra las comunidades originarias.

|| Con información de EFE ||