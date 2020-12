Rudy Giuliani, abogado de Trump, hospitalizado por Covid-19

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, abogado personal del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, fue hospitalizado tras conocerse el domingo que había contraído la Covid-19, informó este lunes la cadena de televisión CNN.

Giuliani, de 76 años, fue ingresado en el Hospital Universitario de Georgetown, en Washington DC, el mismo domingo, reveló una fuente conocedora de su situación, citada por la CNN.

Se desconocen más detalles sobre el estado de salud de Giuliani y tampoco se sabe cuándo dio positivo en los test de la enfermedad.

Fue el propio Trump quien dio la noticia de que su abogado personal se había contagiado.

"Rudy Giuliani, de lejos el mejor alcalde en la historia de Nueva York, y que ha estado trabajando incansablemente exponiendo las elecciones más corruptas (¡de lejos!) en la historia de los EU., ha dado positivo para el virus de China. Mejórate pronto Rudy, ¡¡¡seguiremos adelante!!!", escribió el domingo Trump en su cuenta de Twitter.

El pasado 20 de noviembre, el hijo del abogado del presidente, Andrew Giuliani, anunció en Twitter que se había infectado, aunque aseguró que solo experimentaba síntomas leves y que estaba "siguiendo los protocolos adecuados".

Ese mismo día, Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente estadounidense, dio positivo por coronavirus.

Durante las últimas semanas Giuliani ha estado visitando distintas partes del país defendiendo las alegaciones sin pruebas de Trump de que hubo un fraude en las elecciones del pasado 3 de noviembre que ganó el demócrata Joe Biden y cuyo resultado el presidente saliente no ha aceptado.

Giuliani ha aparecido en numerosas ocasiones dando ruedas de prensa o interviniendo en audiencias públicas ante legisladores estatales sin máscara facial.

Anoche, el Legislativo de Arizona, donde Giuliani compareció a comienzos de la semana pasada, anunció que iba a cerrar estos días por la inquietud existente ante la extensión de la covid-19.

Estados Unidos es el país del mundo más afectado por la pandemia con más de 14,7 millones de casos y más de 282 mil fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

En los últimos días, EU ha experimentado números récord de hospitalizaciones, contagios y muertes diarias.

En octubre, el propio Trump se infectó con el coronavirus y pasó tres días en un centro sanitario a las afueras de Washington DC.