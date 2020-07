Rumbo a elecciones presidenciales de EU en 2020

Juez de EU rechaza frenar publicación del libro de Bolton sobre Trump

Un juez estadounidense negó una solicitud del gobierno de Donald Trump de imponer una orden judicial para bloquear la publicación de un libro del exasesor de seguridad nacional John Bolton, que alega que el presidente buscó la ayuda de China para ganar la reelección.

"Si bien la conducta unilateral de Bolton plantea serias preocupaciones de seguridad nacional, el gobierno no ha establecido que una orden judicial sea un remedio apropiado", dijo el juez de distrito Royce Lamberth en su fallo.

El gobierno había solicitado una orden de restricción temporal y una orden judicial preliminar contra la publicación de "The Room Where It Happened: A White House Memoir", diciendo que contenía información clasificada y amenazaba la seguridad nacional.

